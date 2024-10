APERTURA EEUU: el informe del IPC no impresiona a los mercados 🔎

Los 铆ndices caen en la apertura de la sesi贸n de contado

El d贸lar cotiza al alza

Los rendimientos de los bonos suben El mercado reaccion贸 de forma mixta a la publicaci贸n del IPC. El informe mostr贸 una fuerte ca铆da de la inflaci贸n general hasta el nivel m谩s bajo antes de las subidas de precios. Sin embargo, los inversores esperaban una sorpresa similar para la inflaci贸n subyacente. Sin embargo, los datos b谩sicos resultaron ser incluso ligeramente superiores a lo esperado. Si bien los datos anuales cumplieron las expectativas, los datos mensuales fueron ligeramente superiores. Este aumento se debe a un repunte de los precios de las viviendas de alquiler, que en teor铆a no suele estar impulsado por la demanda. Por lo tanto, el camino hacia los recortes de las tasas de inter茅s la pr贸xima semana est谩 pr谩cticamente abierto. En el momento de la publicaci贸n, lo m谩s probable es un recorte de 25 puntos b谩sicos. Inmediatamente despu茅s de la publicaci贸n, el d贸lar se fortaleci贸 significativamente y los rendimientos de los bonos aumentaron din谩micamente. Esto significa que los mercados esperaban lecturas ligeramente inferiores para la inflaci贸n subyacente y, por lo tanto, las expectativas de un recorte mayor, es decir, 50 puntos b谩sicos, ahora son mucho menores. Sin embargo, con el tiempo, la reacci贸n inicial se borr贸, e incluso los contratos de 铆ndices se notaron en positivo en un momento dado. La apertura de la sesi贸n de efectivo en EE. UU. aument贸 la presi贸n a la baja, lo que empuj贸 a los principales 铆ndices de referencia a la baja. Actualmente, el S&P 500 ha bajado un 0,80% hasta los 5450 puntos, el Nasdaq-100 ha bajado un 0,20% hasta los 18800 puntos y el Russell 2000 ha bajado un 1,40% hasta los 2070 puntos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil S&P 500 El 铆ndice registra p茅rdidas hoy despu茅s de una mayor volatilidad durante la publicaci贸n de los datos del IPC. Ahora parece que los bajistas est谩n tomando el control, y las calificaciones pueden encontrar otra zona de soporte alrededor de los 5440 puntos. El siguiente nivel que vale la pena destacar es alrededor de los 5300鈥5330 puntos, que ha sido un nivel t茅cnico efectivo tres veces en el pasado. Fuente: xStation 5

聽 Noticias del mercado El precio de las acciones de Dave & Buster's Entertainment (PLAY.US) aument贸 m谩s del 6% despu茅s de los resultados del segundo trimestre. A pesar de no alcanzar las estimaciones de ingresos con una ca铆da del 6,3% en las ventas comparables, la empresa super贸 las expectativas de beneficios y logr贸 un aumento del 8,1% en el EBITDA ajustado gracias a una gesti贸n eficaz de los costes. Fuente: xStation5 Las acciones de GameStop (GME.US) caen un 13,50% tras los resultados del segundo trimestre. La empresa super贸 las previsiones de beneficios, pero experiment贸 una importante ca铆da del 32% en las ventas, y las ventas de software cayeron al 26% de los ingresos totales desde el 34,1% del a帽o pasado. Los gastos de venta, generales y administrativos tambi茅n aumentaron, representando el 33,7% de las ventas. Las acciones de Trump Media & Technology (DJT.US) cayeron un 15% tras el debate presidencial estadounidense. Una encuesta de la CNN indic贸 que el 63% de los espectadores pensaba que Kamala Harris hab铆a ganado el debate, frente al 37% de Donald Trump, lo que afect贸 negativamente a las acciones. Fuente: xStation5

聽 Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "