APERTURA EEUU: Wall Street intenta recuperarse tras la liquidación de ayer 🗽US100 y US500 suben ligeramente, General Motors cae un 8%

Los 铆ndices estadounidenses abren la sesi贸n del martes a la baja; el US100 cae un 0,5%, el US500 retrocede un 0,2%

El d贸lar estadounidense sube聽m谩s del 0,5% y los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 a帽os suben al 4,57% a pesar de los pedidos de bienes duraderos m谩s d茅biles de diciembre y el 铆ndice de confianza del consumidor del Banco Central

Las acciones de los sectores de semiconductores, software y automoci贸n caen, y las grandes tecnol贸gicas contin煤an su ca铆da mientras Nvidia cae聽otro 0,6%.

Los mercados est谩n esperando el 铆ndice regional de la Fed de Richmond y los datos de confianza del consumidor del Conference Board. Los 铆ndices estadounidenses comenzaron la sesi贸n de hoy con una nota m谩s d茅bil, continuando el impulso a la baja que comenz贸 ayer. El mercado todav铆a est谩 evaluando el impacto de la IA DeepSeek de China en las inversiones en inteligencia artificial y las empresas responsables de la infraestructura dentro del sector tecnol贸gico. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Los mayores perdedores de hoy incluyen a Hewlett-Packard (HPE.US) y General Motors (GM.US). Las ca铆das tambi茅n son visibles en el segmento de semiconductores, liderado por ASML, Applied Materials y Lam Research. En el sector de defensa, Boeing y RTX Corp est谩n subiendo, mientras que Lockheed Martin est谩 experimentando p茅rdidas significativas. Fuente: xStation5 Macro de EE. UU. Pedidos de bienes duraderos de diciembre de 2024 en EE. UU.: -2,2 % intermensual (previsi贸n 0,6 %, anterior -1,2 %; revisado a -2 %) Bienes duraderos b谩sicos de EE. UU. 0,3 % intermensual (previsi贸n 0,3 %, anterior -0,2 %) Como podemos leer dentro del informe de diciembre: "Excluyendo el transporte, los nuevos pedidos aumentaron un 0,3 por ciento. Excluyendo la defensa, los nuevos pedidos disminuyeron un 2,4 por ciento. El equipo de transporte, que tambi茅n baj贸 cuatro de los 煤ltimos 5 meses, impuls贸 la disminuci贸n, $ 6,9 mil millones o 7,4 por ciento a $ 86,1 mil millones". 脥ndice de precios de la vivienda en EE. UU. interanual: 4,2 % (anterior: 4,5 %) 脥ndice de precios de la vivienda en EE. UU. intermensual: 0,3 % (previsi贸n: 0,3 %, anterior: 0,4 %) Indice CaseShiller 20 en EE. UU. interanual: 4,33 % (previsi贸n: 4,24 %, anterior: 4,2 %, revisado: 4,23 %) Confianza del consumidor del Banco Central de EE. UU. (enero): 104,1 (previsi贸n: 105,85, anterior: 104,7) 脥ndice de la Reserva Federal de Richmond (enero): -4 (previsi贸n: -10, anterior: -10) US100 (intervalo M15) Fuente: xStation5 Noticias de la empresa 鈥 General Motors Co: El fabricante de autom贸viles public贸 sus resultados del cuarto trimestre de 2024 y su pron贸stico de beneficios para 2025, superando las expectativas de Wall Street. La empresa sigue experimentando una fuerte demanda de sus camionetas y SUV a gasolina de alto precio, que se vendieron por un promedio de $50,000 en 2024. Para 2025, GM espera que los precios en Am茅rica del Norte caigan entre 1 y 1,5% y una ligera disminuci贸n en el volumen de veh铆culos a gasolina, lo que deja a la empresa en una posici贸n relativamente s贸lida. Los ingresos netos proyectados para 2025 oscilan entre $11,2 mil millones y $12,5 mil millones, superando las expectativas de los analistas de $10,8 mil millones. Los ingresos del cuarto trimestre fueron de $47,7 mil millones, superando el pron贸stico de $43,9 mil millones. El BPA ajustado para el trimestre fue de $1,92, superando la estimaci贸n de $1,89. 鈥 Kimberly-Clark Corp: El fabricante de Kleenex pronostica un crecimiento anual ajustado de las ganancias por encima de las expectativas de Wall Street, respaldado por ventas trimestrales m谩s fuertes de lo esperado impulsadas por la recuperaci贸n de la demanda. Las ventas netas del cuarto trimestre fueron de 4.930 millones de d贸lares, por encima de la estimaci贸n media de los analistas de 4.860 millones de d贸lares. Se espera que las ganancias por acci贸n anuales ajustadas crezcan en un porcentaje de un solo d铆gito medio a alto, superando el aumento previsto del 3,2% hasta los 7,58 d贸lares por acci贸n. Los beneficios por acci贸n ajustadas del cuarto trimestre fueron de 1,50 d贸lares, ligeramente por debajo de la estimaci贸n de 1,51 d贸lares. 鈥 Brown & Brown Inc: El corredor de seguros super贸 las expectativas de beneficios del cuarto trimestre, impulsado por un fuerte crecimiento de los rendimientos de las inversiones y el aumento de las comisiones y los honorarios. Las comisiones y los honorarios aumentaron un 15,4% hasta los 1.160 millones de d贸lares en el cuarto trimestre. Los ingresos por inversiones crecieron hasta los 22 millones de d贸lares, frente a los 18 millones de d贸lares del a帽o anterior. El beneficio neto ajustado por acci贸n fue de 0,86 d贸lares, superando las estimaciones de 0,77 d贸lares. 鈥 Nucor Corp: El fabricante de acero inform贸 de una disminuci贸n de los ingresos y las ganancias del cuarto trimestre debido a la reducci贸n de los precios de venta en sus plantas de laminaci贸n y segmentos de productos. El director ejecutivo de Nucor, Leon Topalian, se帽al贸 que la demanda de acero se debilit贸 a lo largo de 2024, pero destac贸 la mejora de las condiciones del mercado. El precio medio de venta por tonelada cay贸 un 10% en 2024 en comparaci贸n con el a帽o anterior. 鈥 Royal Caribbean Cruises Ltd: El operador de cruceros proyecta beneficios anuales superiores a las expectativas de los analistas, impulsados 鈥嬧媝or mayores reservas para destinos privados e itinerarios premium en las regiones del Mediterr谩neo y Alaska. La empresa prev茅 un BPA ajustado para 2025 de entre 14,35 y 14,65 d贸lares, en comparaci贸n con la estimaci贸n media de los analistas de 14,41 d贸lares. Los ingresos del cuarto trimestre aumentaron a 3.760 millones de d贸lares desde los 3.330 millones de d贸lares de hace un a帽o, por debajo de los 3.770 millones de d贸lares previstos. El BPA ajustado del cuarto trimestre fue de 1,63 d贸lares, superando las expectativas de 1,50 d贸lares. 鈥 W R Berkley Corp: La aseguradora comercial inform贸 de un aumento del 45% en los beneficios del cuarto trimestre, impulsado por un s贸lido rendimiento de su cartera de inversiones y su negocio de suscripci贸n. Los ingresos netos por inversiones aumentaron un 1,3% hasta los 317,4 millones de d贸lares en comparaci贸n con el mismo per铆odo del a帽o anterior. El beneficio neto del cuarto trimestre fue de 576,1 millones de d贸lares, o 1,44 d贸lares por acci贸n, en comparaci贸n con los 397,3 millones de d贸lares, o 0,98 d贸lares por acci贸n, del a帽o anterior. "Hemos posicionado bien nuestra cartera de inversiones para los cambios en el entorno, lo que ha dado como resultado un s贸lido crecimiento de los ingresos netos por inversiones de nuestra cartera de vencimiento fijo y una s贸lida rentabilidad de la inversi贸n.聽"Contribuciones al rendimiento total provenientes de beneficios netos no realizadas en nuestra cartera de acciones", dijo la compa帽铆a en un comunicado.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "