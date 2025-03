Apertura en EE. UU.: El Nasdaq 100 sube un 1%. Las acciones de Accenture caen un 10% a su nivel más bajo en nueve meses tras los resultados.

Los índices de Wall Street suben ; el S&P 500 avanza cerca de un 0.9% , con Meta Platforms liderando el sector tecnológico.

; el avanza cerca de un , con Los datos económicos de EE. UU. superan las expectativas: las solicitudes de subsidio por desempleo se mantienen bajas en 223,000 , mientras que el índice de la Fed de Filadelfia supera las previsiones.

las solicitudes de subsidio por desempleo se mantienen bajas en , mientras que el supera las previsiones. Las acciones de Accenture caen casi un 10% tras la publicación de resultados: los ingresos fueron sólidos, pero Wall Street percibe presión sobre los márgenes. A pesar de las caídas en el pre-market, el sentimiento en Wall Street sigue siendo optimista hoy. El mercado accionario de EE. UU. extiende su impulso alcista, impulsado por los comentarios de la Reserva Federal de ayer, que anunció planes para reducir su programa de ajuste cuantitativo a partir de abril y señaló dos recortes de tasas este año, totalizando 50 puntos básicos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones del sector tecnológico operan de manera mixta: Microsoft, Alphabet y Apple registran caídas, mientras que Meta Platforms y Nvidia presentan ligeros avances. El sector de servicios de TI enfrenta presión, con IBM y Accenture liderando las pérdidas. ng the declines. Nasdaq 100 (Intervalo de 15 minutos) ng the declines. El volumen de compras está aumentando nuevamente, impulsando el contrato de futuros del Nasdaq 100 por encima de los 19,900 puntos. Fuente: xStation5 Noticias corporativas: Cava Group (CAVA.US) sube más de 5.5% después de que JPMorgan mejorara su calificación a "sobreponderar" , recomendando a los inversores aprovechar la reciente caída de la acción.

sube más de después de que mejorara su calificación a , recomendando a los inversores aprovechar la reciente caída de la acción. Celldex Therapeutics (CLDX.US) gana un 2% después de que Morgan Stanley iniciara cobertura con una calificación de "ponderación de mercado" , destacando su enfoque innovador en el tratamiento de diversas enfermedades inflamatorias.

gana un después de que iniciara cobertura con una calificación de , destacando su enfoque innovador en el tratamiento de diversas enfermedades inflamatorias. Coty (COTY.US) avanza 3% después de que Citi mejorara su calificación para el sector de cosméticos, señalando que la recuperación en su segmento de belleza masiva y la normalización en su división de prestigio ya están reflejadas en la acción.

avanza después de que mejorara su calificación para el sector de cosméticos, señalando que la recuperación en su segmento de belleza masiva y la normalización en su división de prestigio ya están reflejadas en la acción. Five Below (FIVE.US) sube un 8% después de que la cadena de tiendas de descuento anunciara una nueva estrategia de crecimiento en sus ubicaciones.

sube un después de que la cadena de tiendas de descuento anunciara una nueva estrategia de crecimiento en sus ubicaciones. Geo (GEO.US) avanza 2% tras la decisión de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) de activar de inmediato un centro de procesamiento de inmigración federal en su instalación North Lake , con 1,800 camas en Baldwin, Michigan.

avanza tras la decisión de la de activar de inmediato un en su instalación , con en Baldwin, Michigan. Jabil (JBL.US) sube 7% , ya que la firma de manufactura reajustó al alza su previsión de ingresos anuales .

sube , ya que la firma de manufactura . PDD (PDD.US), la empresa matriz de Temu, cae más del 2% a pesar de los sólidos resultados, reflejando la preocupación del mercado por la presión competitiva y la incertidumbre sobre el impacto de los aranceles en su expansión global. Accenture (ACN.US) bajo presión tras sus resultados La consultora de tecnología Accenture presentó una guía débil para todo el año, lo que aumentó la incertidumbre sobre sus ingresos, especialmente ante el actual entorno macroeconómico. Sin embargo, el informe destacó que Accenture está manejando la desaceleración mejor que sus competidores. Por otro lado, la revisión al alza de su previsión de ingresos fue una sorpresa positiva, lo que podría atribuirse a la fortaleza de la empresa frente a sus pares, aunque el crecimiento sigue siendo impulsado por el segmento de servicios gestionados y gasto en TI discrecional, que enfrenta desafíos. Los analistas de TD Cowen señalaron que, aunque los ingresos y ganancias de Accenture superaron las expectativas, los márgenes se debilitaron y las nuevas reservas fueron inferiores a las previsiones. Previsión para todo el año: BPA esperado: $12.55 - $12.79 ( anteriormente: $12.43 - $12.79), estimación del consenso: $12.74

$12.55 - $12.79 ( $12.43 - $12.79), estimación del consenso: $12.74 Crecimiento esperado de ingresos: +5% a +7% ( anteriormente: +4% a +7%)

+5% a +7% ( +4% a +7%) Margen operativo esperado: 15.6% - 15.7% ( anteriormente: 15.5% - 15.8%)

15.6% - 15.7% ( 15.5% - 15.8%) Flujo de efectivo operativo esperado: $9.4 - $11.0 mil millones, estimación: $10.3 mil millones

$9.4 - $11.0 mil millones, estimación: $10.3 mil millones Flujo de caja libre esperado (FCF): $8.1 - $9.5 mil millones

$8.1 - $9.5 mil millones Ingresos esperados: $16.9 - $17.5 mil millones, estimación: $17.22 mil millones

$16.9 - $17.5 mil millones, estimación: $17.22 mil millones Crecimiento esperado del flujo de caja libre: +3% a +7% Resultados del segundo trimestre: BPA: $2.82 vs. $2.63 esperado

$2.82 vs. $2.63 esperado Ingresos: $16.6 mil millones, +5.4% interanual, estimación: $16.6 mil millones Ingresos por segmento: Medios, Comunicaciones y Tecnología: $2.73 mil millones, -2.8% interanual , estimación: $2.69 mil millones

$2.73 mil millones, , estimación: $2.69 mil millones Servicios financieros: $3.03 mil millones, +7.2% interanual , estimación: $2.89 mil millones

$3.03 mil millones, , estimación: $2.89 mil millones Productos: $5.05 mil millones, +5.1% interanual , estimación: $5.02 mil millones

$5.05 mil millones, , estimación: $5.02 mil millones Salud y Servicios Públicos: $3.61 mil millones, +6.8% interanual , estimación: $3.52 mil millones

$3.61 mil millones, , estimación: $3.52 mil millones Recursos: $2.18 mil millones, +3.2% interanual, estimación: $2.13 mil millones Reservas y márgenes: Nuevas reservas en inteligencia artificial: $1.4 mil millones

$1.4 mil millones Reservas totales: $20.9 mil millones, -3.4% interanual , estimación: $21.52 mil millones

$20.9 mil millones, , estimación: $21.52 mil millones Reservas en consultoría: $10.47 mil millones, -0.5% interanual , estimación: $10.48 mil millones

$10.47 mil millones, , estimación: $10.48 mil millones Reservas en servicios gestionados: $10.4 mil millones, -5.6% interanual, estimación: $11.27 mil millones Márgenes y flujo de caja: Margen bruto: 29.9%, -30 pb interanual , estimación: 31.2%

29.9%, , estimación: 31.2% Flujo de caja libre (FCF): $3.28 mil millones, +35% interanual

$3.28 mil millones, Retorno sobre el flujo de caja libre: +26.8% interanual, estimación: $2.73 mil millones Desempeño de las acciones de Accenture (ACN.US): Las acciones de Accenture caen casi un 10% hoy, alcanzando niveles no vistos desde la primavera de 2024. Esta magnitud de caída es similar a las que ocurrieron entre febrero y junio de 2024. Fuente: xStation5

