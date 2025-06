Apertura en EE. UU.: El S&P 500 pone a prueba máximos históricos al inicio de la sesión 🟢

Los 铆ndices burs谩tiles estadounidenses abrieron hoy cerca de niveles r茅cord. El entusiasmo de los inversores sigue impulsado por la disminuci贸n de las tensiones geopol铆ticas en Oriente Medio y una fuerte ca铆da de los precios del petr贸leo. Al momento de la publicaci贸n, el S&P 500 sube un 0,25鈥% hasta los 6.150 puntos, mientras que el Nasdaq 100 avanza un 0,45鈥% hasta los 22.500 puntos. El apetito por el riesgo tambi茅n se refleja en el mercado de criptomonedas, con Bitcoin subiendo un 1,80鈥% hasta los 108.100 d贸lares. Por su parte, la ca铆da de los precios de la energ铆a ha reforzado las expectativas de que la Reserva Federal podr铆a comenzar a recortar los tipos de inter茅s antes de lo previsto este a帽o, aunque el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha subrayado un enfoque prudente y basado en los datos antes de cualquier decisi贸n de pol铆tica monetaria. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Las alzas m谩s marcadas se concentran en las grandes empresas tecnol贸gicas. El optimismo es m谩s moderado entre las acciones de peque帽a capitalizaci贸n, como muestra la infograf铆a adjunta. El Russell 2000 cae un 0,50鈥% hoy, lo que confirma que un n煤mero relativamente reducido de compa帽铆as est谩 impulsando el repunte actual. S&P 500 El S&P 500 est谩 poniendo a prueba m谩ximos hist贸ricos en torno a los 6.160 puntos en la jornada de hoy. En tan solo las 煤ltimas tres sesiones, desde la desescalada del conflicto en Oriente Medio, el 铆ndice ha acumulado una alza del 3,26鈥%. Noticias corporativas Reddit (Reddit Inc.) sube m谩s del 5,20鈥% y prolonga su reciente recuperaci贸n. Analistas de Jefferies y Morgan Stanley destacaron positivamente el aumento en la participaci贸n de usuarios y el potencial de monetizaci贸n de la plataforma. QXO Inc. cae un 6,1鈥% tras anunciar una ampliaci贸n de capital por 2.000 millones de d贸lares, lo que ha desatado especulaciones sobre posibles adquisiciones en el sector de materiales de construcci贸n. FedEx baja cerca del 5鈥% tras publicar beneficios por debajo de lo esperado, citando debilidad global y presi贸n sobre los m谩rgenes. General Mills pierde m谩s del 4,6鈥% despu茅s de reportar una ca铆da mayor a la prevista en ventas org谩nicas, especialmente en Am茅rica del Norte. 聽 ___________ 聽 馃搱 隆脷nete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y an谩lisis en tiempo real en tu WhatsApp. 聽

