El Banco de Canadá mantiene la tasa de interés sin cambios, en línea con lo esperado

Canadá – Decisión de tasa de interés del Banco de Canadá (diciembre): Dato actual: 2.75%

Pronóstico: 2.75%

Pronóstico: 2.75%

Dato anterior: 2.75% El informe de política monetaria del Banco de Canadá no incluye nuevas previsiones económicas y menciona la incertidumbre generada por los aranceles estadounidenses. No obstante, señala que el riesgo de un conflicto comercial global severo y en escalada ha disminuido desde abril. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, afirmó que los efectos globales de las políticas comerciales de EE. UU. han sido, hasta ahora, menos graves de lo anticipado. El banco central también indicó que podría considerar recortes de tasas si el débil crecimiento económico continúa reduciendo la inflación, siempre que las presiones sobre los precios permanezcan contenidas. La inflación subyacente se sitúa actualmente en torno al 2.5%. Se espera que el PIB del segundo trimestre haya caído un 1.5%, debido a una fuerte caída en las exportaciones, y múltiples indicadores económicos muestran un aumento en la oferta excedente desde enero. Según el mercado de swaps de Canadá, la probabilidad de un recorte de tasas en septiembre es ahora del 19%, frente al 22% antes del anuncio de hoy. Fuente: xStation5.

