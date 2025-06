APERTURA EN EE. UU.: La Incertidumbre Comercial Mantiene la Cautela, Caen los Rendimientos por PPI Débil

Las acciones estadounidenses abren en rojo ante el pesimismo comercial persistente Los rendimientos del Tesoro caen tras datos de inflación más débiles

Las acciones de Boeing se desploman tras accidente mortal en India Wall Street continúa registrando caídas moderadas en medio de las tensiones comerciales persistentes, mientras se aproxima el plazo para las negociaciones posteriores al Día de la Liberación, que aún no han cumplido la promesa inicial de “90 acuerdos en 90 días”. El sentimiento de los inversores se mantiene cauto, con acuerdos clave con China y la Unión Europea ahora proyectados más allá del 1 de julio. La incertidumbre aumentó tras las declaraciones del expresidente Trump, quien sugirió nuevos aranceles unilaterales en las próximas semanas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Entre los principales índices, el Russell 2000 lidera las pérdidas con un retroceso del -0,75 %, seguido por el Dow Jones Industrial Average (-0,4 %), el Nasdaq (-0,2 %) y el S&P 500 (-0,15 %). El Índice de Precios al Productor (PPI), más débil de lo esperado, ha reavivado las expectativas de recortes de tasas en EE. UU., reflejadas en la caída de los rendimientos del Tesoro a 10 años, que bajaron al 4,37 % desde el 4,5 % de ayer. No obstante, los niveles siguen siendo superiores a los del mes anterior, lo que apunta a una dinámica inflacionaria moderada pero persistente, alineada con la actual pausa de la Fed. US100 (Gráfico H1) El US100 ha recuperado parte de las pérdidas provocadas ayer por la publicación del IPC. Hoy, el dato de inflación PPI más bajo de lo esperado ha sumado impulso alcista, aunque el índice aún está lejos de volver al terreno positivo. Se mueve actualmente en un canal entre 21.973 (resistencia clave) y 21.470 (soporte clave). Un quiebre fuera de estos niveles podría indicar el inicio de una tendencia más definida. La evolución de las negociaciones entre EE. UU. y China será determinante para la dirección del índice tecnológico. Fuente: xStation5 Noticias corporativas destacadas BioNTech adquiere CureVac por 1.250 millones de dólares en una operación en acciones, con una prima del 34 % para los accionistas de CureVac. La fusión refuerza su cartera oncológica y marca la unión de antiguos rivales de la vacuna contra el Covid. Las acciones de CureVac subieron 37 % en la apertura. El gobierno alemán venderá su participación del 13,3 %.

Boeing se desploma un 4,5 % tras el accidente de un Dreamliner 787 de Air India poco después de despegar de Ahmedabad hacia Londres, con 242 víctimas fatales . Es el peor accidente aéreo desde el MH17 en 2014. Ocurrió en una zona residencial, generando la suspensión de vuelos y respuestas de emergencia. El hecho agrava los problemas de seguridad de Boeing, en medio de una revisión general de flota por parte de Air India.

GameStop cae un 19 % tras anunciar una emisión de bonos convertibles sin cupón por 1.750 millones de dólares , una de las mayores operaciones de deuda vinculada a acciones en 2025. Parte de los fondos podrían destinarse a adquisiciones y a inversiones en Bitcoin , siguiendo una estrategia similar a la de Michael Saylor. Los nuevos bonos 2032 incluyen una prima de conversión del 35–40 %.

Oracle sube más de un 11 % tras superar estimaciones de ingresos y beneficios en el 1T 2025. Los ingresos por servicios en la nube y soporte de licencias crecieron un 14 % interanual, alcanzando 6.700 millones de dólares. Impulsada por clientes clave de IA como OpenAI, Meta y Temu, Oracle consolida su posición como competidor de AWS, Azure y Google Cloud. ________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "