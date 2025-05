APERTURA EN EE. UU.: Las Big Tech retroceden tras declaraciones de Leavitt desde la Casa Blanca

Los mercados estadounidenses abren la sesión del martes con caídas, ya que el sentimiento hacia las acciones de las grandes tecnológicas se deteriora tras recientes declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca sobre Amazon. Los inversores también reaccionan a varios informes de resultados trimestrales publicados hoy, sobre los cuales puedes leer más en nuestras publicaciones anteriores. Cinco minutos después de la apertura de Wall Street, el Nasdaq cae un 0,61%, mientras que el S&P500 baja un 0,44%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation US100 El índice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, cotiza hoy un 0,4% por debajo del cierre de ayer. El índice continúa en una clara tendencia bajista, pero la sesión de hoy muestra un nuevo intento de prueba de la media móvil exponencial de 50 días (línea azul), lo que indica una tendencia bajista en el corto plazo. Una ruptura de esa zona podría ser clave para una recuperación posterior del US100 tras las fuertes caídas recientes. Fuente: xStation 5 Noticias Amazon (AMZN.US): Las acciones caen más de un 2% después de que un miembro del equipo de la Casa Blanca, Leavitt, afirmara que incluir los costos arancelarios en los listados se considera un acto hostil contra el Estado. General Motors (GM.US): Las acciones caen un 3,4% en el mercado previo a la apertura después de que la automotriz retirara su guía de ganancias para 2025 y suspendiera un programa de recompra de acciones por USD 4 mil millones hasta que haya mayor claridad sobre el impacto de los cambios arancelarios. RESULTADOS DEL 1T Utilidad ajustada por acción: USD 2,78 vs. USD 2,62 interanual, estimado USD 2,72 (consenso Bloomberg)

Ventas netas e ingresos: USD 44.020 millones, +2,3% interanual, estimado USD 43.030 millones

Ventas netas e ingresos del sector automotor: USD 39.860 millones, +1,7% interanual, estimado USD 39.340 millones

Ingresos netos automotores: USD 4.160 millones, +9,3% interanual, estimado USD 3.970 millones

Ganancia operativa ajustada: USD 3.490 millones, -9,8% interanual, estimado USD 3.450 millones Honeywell International Inc. (HON.US): Las acciones suben un 4,7% después de que la empresa aumentara su proyección de utilidad por acción para todo el año. PayPal (PYPL.US): Las acciones caen un 4,1% en la preapertura tras reportar menos transacciones de pago en el primer trimestre de las esperadas por los analistas. UPS (UPS.US): Las acciones suben un 2% después de que la empresa reportara utilidades ajustadas por acción en el primer trimestre superiores a las expectativas de los analistas.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "