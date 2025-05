APERTURA EN EE. UU.: Los índices abren a la baja al inicio de una semana con la Fed en el centro de atención

Las acciones del sector medios caen ante propuestas de aranceles al cine . Las empresas de entretenimiento cayeron tras el llamado del presidente Trump a imponer un arancel del 100 % a películas extranjeras. Warner Bros. Discovery cayó un 2,8 % , con su película de “Minecraft” (parcialmente filmada en Nueva Zelanda y Canadá) potencialmente afectada. Las acciones de Netflix bajaron 3,7 % , mientras que Amazon, Disney y Paramount Global también perdieron más del 1,5 % . El Departamento de Comercio y el Representante de Comercio de EE. UU. han sido autorizados a aplicar aranceles a películas producidas en "países extranjeros", lo que podría extender las políticas comerciales de Trump a bienes no físicos. Centros industriales como Londres, que ofrece incentivos fiscales e infraestructura como grandes estudios, podrían verse significativamente afectados.

Las acciones de Berkshire Hathaway cayeron un 2,6 % tras el anuncio de Warren Buffett de que dejará el cargo de CEO a fin de año . Greg Abel está previsto como su sucesor, pendiente de la aprobación del consejo. La empresa presentó resultados el viernes que no alcanzaron las expectativas del mercado. CFRA Research mantiene una recomendación de “mantener” con un precio objetivo de 535 dólares , sin proyectar mejoras significativas hasta 2024. Se espera que Abel implemente un estilo de gestión más práctico y distinto al enfoque centralizado de Buffett.

"Thunderbolts" de Marvel lidera la taquilla con una apertura modesta. La nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel encabezó la taquilla del fin de semana con 76 millones de dólares en ventas nacionales, igualando las previsiones de Disney pero sin alcanzar los 90 millones previstos por analistas. La cinta de 180 millones de dólares presenta a Florence Pugh y Sebastian Stan como antihéroes junto a una villana interpretada por Julia Louis-Dreyfus. Aunque su estreno superó al de “Captain America: Brave New World” de febrero, críticas más favorables podrían impulsar su rendimiento a largo plazo. Es la segunda de tres películas programadas de Marvel para 2024, después de “Deadpool & Wolverine” (1.340 millones en 2023) y antes de “The Fantastic Four: First Steps”.