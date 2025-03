APERTURA EN EE.UU.: Los índices caen mientras persiste la debilidad en las Magnificent 7

Apple pierde la apelación contra los controles regulatorios alemanes

Goldman Sachs eleva la calificación de Ralph Lauren a "Comprar" por su estrategia de mejora de marca. Los principales futuros de índices en EE.UU. abren con caídas. El S&P 500 (US500) baja -1,11 % a 5626,2, el Dow Jones (US30) cae -0,65 % a 41644, el Nasdaq 100 (US100) retrocede -1,82 % a 19482,24, y el Russell 2000 (US2000) pierde -0,96 % a 2046,2. Mientras tanto, los mercados europeos presentan resultados mixtos. El DAX de Alemania (DE40) sube +0,42 % a 23342,3, el CAC 40 de Francia (FRA40) avanza +0,08 % a 8111,9, el IBEX 35 de España (SPA35) sube +0,73 % a 13292, el Euro Stoxx 50 (EU50) gana +0,18 % a 5474,6, mientras que el SMI de Suiza (SUI20) cae -0,16 % a 13067. El FTSE 100 del Reino Unido (UK100) avanza +0,18 % a 8719,0 y el AEX de los Países Bajos (NED25) baja -0,12 % a 915,47. Otros mercados europeos incluyen el ATX de Austria (AUT20) subiendo +0,53 % a 4323, el FTSE MIB de Italia (ITA40) con una ganancia de +0,67 % a 39445 y el WIG 20 de Polonia (W20) subiendo +0,43 % a 2790,6. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los sectores del S&P 500 muestran un desempeño mixto. Fuente: Bloomberg Financial LP Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation El Nasdaq-100, representado por el contrato US100, cotiza por debajo del retroceso de Fibonacci del 61,8 %, con el RSI consolidando cerca de niveles de sobreventa y mostrando una divergencia alcista tras un mínimo más alto por encima de 35,6. Mientras tanto, el MACD muestra un cruce alcista. Noticias corporativas Apple perdió su apelación contra la evaluación regulatoria de Alemania, luego de que la Corte Federal de Justicia respaldara la designación de la Oficina Antimonopolio alemana de 2023, que clasifica a Apple como una "compañía de importancia transversal para la competencia". Esta clasificación somete a Apple a controles más estrictos, junto a Google (Alphabet) y Meta (Facebook), para limitar el dominio de mercado. Apple argumentó que enfrenta una competencia fuerte en Alemania y que la decisión ignora el valor de su modelo de negocio basado en privacidad y seguridad del usuario. La corte rechazó la solicitud de Apple de consultar al Tribunal de Justicia de la UE sobre el caso. Google acordó la compra de la startup de ciberseguridad Wiz por 32.000 millones de dólares en efectivo, marcando la adquisición más grande en la historia de la empresa y la mayor operación de 2025 hasta el momento. La compra busca fortalecer el negocio de nube de Google, que ha quedado rezagado frente a sus rivales. Wiz, que ofrece software de ciberseguridad en la nube, ya colabora con Amazon, Microsoft y Google. La operación podría mejorar la seguridad en la nube de Google y atraer más clientes en un contexto de creciente demanda impulsada por la inteligencia artificial generativa. Google indicó que la adquisición ayudará a las empresas de IA a obtener mejor seguridad mientras usan múltiples servicios en la nube. La transacción pondrá a prueba el enfoque de la administración Trump en materia antimonopolio, ya que Google enfrenta actualmente dos demandas antimonopolio. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, revelará detalles sobre el nuevo chip de inteligencia artificial de la compañía en su conferencia anual de desarrolladores. Se espera que el nuevo chip insignia, posiblemente llamado Rubin, forme parte de una familia de procesadores diseñados para grandes centros de datos que entrenan sistemas de IA. Nvidia busca establecer un patrón de lanzamientos anuales de chips insignia a pesar de enfrentar problemas de fabricación con su actual chip Blackwell. Las acciones de Nvidia han caído este año tras informes de que la startup china DeepSeek logró desarrollar un chatbot de IA con menor demanda computacional, aunque Huang argumenta que los modelos más avanzados requerirán aún más poder de procesamiento, reforzando la importancia de los chips de Nvidia. Steel Dynamics anticipa un crecimiento de ganancias en el primer trimestre, con estimaciones de entre 1,36 y 1,40 dólares por acción, aunque aún por debajo de los 3,67 dólares reportados en el mismo trimestre del año pasado. La compañía espera una mayor rentabilidad impulsada por un incremento en los envíos y precios más favorables. Las ganancias de la división de reciclaje de metales deberían aumentar gracias a mayores precios y volúmenes estables, mientras que la rentabilidad en fabricación de acero podría verse afectada por menores envíos y precios. El sector energético, la construcción no residencial y la industria siguen liderando la demanda, con un aumento en la actividad de pedidos y una mejora en la cartera de pedidos durante el primer trimestre. Goldman Sachs mejoró su recomendación para Ralph Lauren (RL) a "Compra" desde "Neutral", aumentando su precio objetivo de 280 a 286 dólares. El banco considera que la compañía está ejecutando con éxito su estrategia de premiumización de la marca, lo que impulsará su participación en el mercado y la expansión de márgenes. También destacó que Ralph Lauren tiene menos exposición a riesgos macroeconómicos en el corto plazo en comparación con sus competidores, incluyendo aranceles, la desaceleración de grandes almacenes y los desafíos que enfrentan los consumidores de menores ingresos. Tesla sigue bajo presión con sus acciones cayendo otro 3,5 % antes de la apertura de Wall Street. Desde su máximo histórico en diciembre de 2024, las acciones han perdido casi 52 % de su valor. La creciente competencia en el sector de vehículos eléctricos está afectando la percepción de Tesla, especialmente tras informes de que el fabricante chino Zeekr planea introducir un sistema avanzado de asistencia al conductor gratuito, lo que podría debilitar aún más la ventaja competitiva de Tesla en el mercado asiático. Fuente: Bloomberg Financial LP, xStation

