APERTURA EN EE.UU.: Los índices caen mientras se aproxima el ‘Día de la Liberación’ de Trump

Los futuros de los principales índices estadounidenses muestran fuertes caídas. El S&P 500 (US500) baja un -0,85% hasta 5554,7, mientras que el Dow Jones (US30) cae un -0,28% hasta 41.595. Los futuros del Nasdaq (US100) muestran un descenso significativo de -1,52% hasta 19.066,70, y el Russell 2000 (US2000) cae un -1,34% hasta 2000,9. El índice de volatilidad VIX sube un +4,15% hasta 22,08, lo que indica una incertidumbre del mercado sustancialmente mayor. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los mercados europeos también están ampliamente en negativo, con todos los índices en rojo. El AUT20 de Austria cae un -1,92% hasta 3933, mientras que el DAX (DE40) de Alemania ha bajado un -1,69% hasta 22.282,6. El índice FTSE 100 (UK100) del Reino Unido ha retrocedido un -1,01% hasta 8563,5, y el WIG 20 (W20) de Polonia baja un -2,62% hasta 2675,6. El Euro Stoxx 50 (EU50) cae un -1,58% hasta 5178,6, y el SMI (SUI20) de Suiza retrocede un -1,63% hasta 12.465. El CAC 40 (FRA40) de Francia cae un -1,46% hasta 7795,7, el NED25 de Países Bajos pierde un -0,88% hasta 898,95, y el FTSE MIB (ITA40) de Italia cae un -1,59% hasta 37.299. El IBEX 35 (SPA35) de España baja un -1,63% hasta 13.074, contribuyendo al amplio retroceso europeo.

El Nasdaq 100, representado por el US100, ha roto por debajo de los recientes mínimos en 19.144. Los compradores necesitan recuperar el nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6% para reanudar la tendencia alcista, mientras que los vendedores apuntarán a los mínimos de noviembre en 18.379. El RSI se aproxima al nivel de 35,6, que anteriormente señaló un cambio de tendencia, mientras que el MACD está al borde de un cruce bajista.

Fuente: xStation Noticias de Mercado Las acciones de Moderna (MRNA.US) se desplomaron un 13% tras la renuncia de Peter Marks , un regulador clave de la FDA que supervisaba las aprobaciones de vacunas. En su carta de renuncia, Marks citó fricciones con el Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. , afirmando que "la verdad y la transparencia no son deseadas por el Secretario". La noticia también impactó a otros fabricantes de vacunas, como Novavax , BioNTech y Sarepta Therapeutics , que también cayeron, mientras que el ETF SPDR S&P Biotech bajó un 2,3%. El analista de BMO Capital Markets, Evan David Seigerman , calificó el cambio como un “impacto significativamente negativo” para el sector biotecnológico, el cual depende de la independencia y rigurosidad científica de la FDA.

Uber (UBER.US) y OpenTable anunciaron una alianza estratégica para integrar sus servicios en seis países, permitiendo a los usuarios reservar transporte y restaurantes de manera fluida. “Siempre buscamos formas de ayudar a las personas a salir y aprovechar al máximo sus ciudades”, dijo el CEO de Uber, Dara Khosrowshahi . La colaboración se implementará en fases durante el año, ofreciendo acceso a reservas, opciones de transporte y beneficios para miembros en más de 1 millón de restaurantes que trabajan con ambas compañías. La CEO de OpenTable, Debby Soo , dijo que la alianza redefine “lo que significa salir a comer en un mundo conectado”.

Además, Uber y DoorDash están haciendo lobby con legisladores republicanos para expandir la promesa de Trump de “no impuestos a las propinas” e incluir a los contratistas independientes.

Palo Alto Networks (PANW.US) recibió recortes en su precio objetivo por parte de varios analistas debido a preocupaciones por el debilitamiento del entorno macroeconómico. El analista de Truist Securities , Joel Fishbein , redujo su objetivo de $213 a $205, manteniendo su calificación de "Compra", mientras que Jefferies lo redujo de $240 a $215. Analistas de Jefferies advirtieron sobre “otro año tipo ‘mullet’ en software”: una primera mitad difícil seguida de una segunda mitad más fluida, señalando que “los inversionistas están esperando para evaluar el impacto” de la incertidumbre actual. Truist también indicó que las empresas de infraestructura con exposición al gobierno federal podrían enfrentar obstáculos bajo nuevas prioridades de gasto.

El regulador antimonopolio de Francia multó a Apple (AAPL.US) con 150 millones de euros (162 millones de dólares) por su marco de transparencia en el rastreo de apps, argumentando que su implementación es “abusiva según la ley de competencia”. La Autorité de la Concurrence dictaminó que el sistema de Apple hace que sea excesivamente complejo para los desarrolladores de apps cumplir con el RGPD al obligarlos a mostrar múltiples ventanas emergentes. Este fallo podría atraer la atención del presidente estadounidense Donald Trump , quien ha amenazado con aranceles de represalia contra sanciones “desproporcionadas” a empresas tecnológicas de EE.UU.

Mientras tanto, Apple y SpaceX (de Elon Musk) compiten por derechos de espectro limitados, con SpaceX presionando a los reguladores para frenar una expansión satelital financiada por Apple.

Las acciones relacionadas con IA cayeron, ya que los inversionistas cuestionan las perspectivas del sector. Nvidia cayó un 4,2%, y otros gigantes tecnológicos también retrocedieron: Microsoft -1,6% , Alphabet -1,1% , Meta Platforms -2,4% y Tesla -6% . La reciente IPO de IA CoreWeave bajó un 3,5%, y los fabricantes de chips también cayeron: AMD -3,1% (presentó solicitud para vender 9,08 millones de acciones comunes), Broadcom -2,9% y Marvell Technology -3,7% . Las acciones de infraestructura de IA fueron duramente golpeadas, con Super Micro Computer -5,9% , Arista Networks -5,1% y Vertiv Holdings -5,5% . Las empresas de software tampoco se salvaron: Palantir Technologies cayó un 6,9% y C3.ai bajó un 4,5%.

La firma de Michael Saylor , Strategy (antes MicroStrategy) , compró 1.900 millones de dólares en Bitcoin , adquiriendo 22.048 tokens a un precio promedio de aproximadamente $86.969 entre el 24 y el 30 de marzo. Esta compra eleva sus tenencias a alrededor de $43.400 millones , representando aproximadamente el 2,5% de todos los Bitcoins que se emitirán . La adquisición fue financiada a través de ventas de acciones comunes “at-the-market” y emisiones de acciones preferentes.

La familia Trump está lanzando American Bitcoin Corp., un emprendimiento de minería de Bitcoin junto a Hut 8 Corp (HUT.US). La empresa con sede en Miami anunció este lunes que la nueva subsidiaria, mayoritariamente propiedad de los Trump, se centrará exclusivamente en la minería de Bitcoin y el desarrollo estratégico de reservas de Bitcoin. El emprendimiento sigue a la adquisición por parte de Hut 8 de una participación mayoritaria en American Data Centers Inc., empresa fundada por inversionistas como Eric Trump y Donald Trump Jr. Hut 8 transfirió casi todo su equipo de minería ASIC a la nueva entidad a cambio de una participación del 80%, con Eric Trump como director de estrategia. Las acciones de Hut 8 subieron un 2%, a pesar de haber caído un 43% en lo que va del año.



