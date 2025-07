APERTURA EN EE. UU.: Los índices marcan nuevos máximos; el sector financiero supera las pruebas de resistencia de la Fed (30.06.2025)

Los índices amplían sus máximos históricos Las principales instituciones financieras aprueban las pruebas de resistencia de la Reserva Federal

Éxito de la vacuna antigripal de Moderna impulsa expectativas sobre la vacuna combinada Wall Street inicia la semana con una dosis de optimismo, ya que los principales índices extienden las alzas más allá de sus recientes máximos históricos. El sentimiento de los inversores se mantiene positivo, impulsado por la expectativa de una rápida desescalada de las tensiones en Oriente Medio y el progreso comunicado en acuerdos comerciales con socios clave de EE. UU. El S&P 500 y el Nasdaq avanzan un 0,25%, mientras que el Dow Jones y el Russell 2000 ganan un 0,3% cada uno. Inicio de semana positivo para el sector financiero Los bancos estadounidenses suben con fuerza tras superar las pruebas de resistencia de la Reserva Federal, lo que despeja el camino para mayores recompras de acciones y dividendos. Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan, Morgan Stanley y Citigroup registran avances en las primeras operaciones. Los analistas consideran los resultados como muy positivos, anticipando menores requisitos de capital y mayores retornos al accionista, destacando a Goldman Sachs y Wells Fargo como los principales beneficiarios. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Volatilidad por sectores en el S&P 500. Fuente: Bloomberg Finance LP US500 (Gráfico H1) Los futuros del S&P 500 extendieron su avance más allá del máximo histórico alcanzado el viernes, apoyados por el progreso en las negociaciones comerciales y las expectativas moderadas sobre política monetaria en EE. UU. Los intentos de corrección fueron contenidos en torno a la media móvil exponencial de 24 horas (EMA). El RSI permanece cómodamente por debajo del nivel de sobrecompra, lo que sugiere margen para nuevas subidas, salvo que surjan sorpresas macroeconómicas o geopolíticas. No obstante, posibles decepciones tras las conversaciones comerciales de julio o una extensión de las negociaciones podrían afectar el sentimiento e inducir una corrección. Fuente: xStation5 Noticias corporativas destacadas: Boeing (BA.US):

La Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA) ha iniciado una revisión antimonopolio de la adquisición de Spirit AeroSystems por 4.700 millones de USD, como parte de un acuerdo total de 8.300 millones de USD incluyendo deuda. Se espera una decisión sobre una investigación más profunda antes del 28 de agosto. La operación reuniría a Boeing con una antigua unidad clave para los modelos 737 y 787. La acción cae un 1,5%. GMS (GMS.US):

Las acciones suben casi un 12% tras el anuncio de compra por parte de SRS Distribution, unidad de Home Depot, a 110 USD por acción, valorando la operación en aproximadamente 4.300 millones de USD (capital) y 5.500 millones de USD (empresa). El cierre está previsto para antes del final del año fiscal 2025. HP Enterprise (HPE.US):

El Departamento de Justicia de EE. UU. resolvió su demanda antimonopolio contra la compra de Juniper por 13.000 millones de USD, exigiendo a HPE vender su unidad “Instant On” y subastar una licencia de Juniper. La acción sube 13%. Moderna (MRNA.US):

Su vacuna experimental contra la gripe superó los objetivos de eficacia en un ensayo de fase avanzada, con un 27% más de protección que las vacunas existentes en adultos mayores de 50 años. Esto allana el camino para una vacuna combinada Covid-gripe. Las acciones suben un 7,4%; actualmente acumulan un alza del 3,2%. Oracle (ORCL.US):

Las acciones suben un 5,4% tras anunciar un acuerdo de nube que generaría más de 30.000 millones de USD anuales a partir del año fiscal 2028. Aunque el cliente no fue revelado, destaca el impulso de Oracle en infraestructura de IA y servicios en la nube. El título acumula una suba del 26% en el año, cerca de máximos históricos.

