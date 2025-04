APERTURA EN EE. UU.: Los mercados buscan dirección tras el giro histórico de ayer

El CEO de Amazon (AMZN.US), Andy Jassy, enfatizó la necesidad de que la empresa opere como la "startup más grande del mundo" en su carta anual a los accionistas publicada el jueves.

Alphabet (GOOGL.US) recibió comentarios positivos de los analistas tras su evento Cloud Next 25 enfocado en el negocio de la nube de la compañía.

CarMax (KMX.US) se alejó del calendario de sus metas financieras, uniéndose a Delta Air Lines al señalar que la incertidumbre en torno a las políticas comerciales del presidente Trump está dificultando la planificación a largo plazo.

Apple (AAPL.US) registró un aumento en ventas en medio de preocupaciones por aranceles, con un alza del 33% en ventas en tiendas y en línea el sábado en comparación con el promedio de los cuatro sábados anteriores, según Earnest Analytics. Los mercados globales están experimentando una presión bajista significativa tras el rally histórico de ayer, con los índices de EE. UU. mostrando caídas sustanciales. En América, la mayoría de los índices principales están en terreno negativo, con el US2000 bajando -3,67%, el US100 cayendo -2,86%, el US500 retrocediendo -2,57% y el US30 bajando -2,29%. La excepción notable es el índice de volatilidad VIX, que ha subido un 8,84% hasta 30,53, indicando un aumento en el temor e incertidumbre del mercado. El BRAComp muestra una baja moderada de -0,15%, mientras que el MEXComp se mantiene sin cambios en 0,00%. Los mercados europeos están enfrentando pérdidas aún más pronunciadas, con el ITA40 de Italia cayendo -3,70%, el NED25 de Países Bajos bajando -3,65% y el FRA40 de Francia retrocediendo -3,46%. El DE40 de Alemania y el SUI20 de Suiza muestran caídas similares de -3,39% y -3,38% respectivamente. El Euro Stoxx 50 (EU50) cae -3,95%, mientras que el UK100 del Reino Unido ha tenido un desempeño levemente mejor con una baja de -1,79%. El SPA35 de España muestra una caída de -1,01%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En contraste con las caídas generalizadas, existen algunos focos positivos, con el AUT20 de Australia subiendo 4,64%, el W20 de Polonia ganando 4,86%, y el índice VSTOXX subiendo 5,74% hasta 28,53, lo que confirma aún más la elevada volatilidad del mercado. Sectores del S&P 500 muestran desempeño mixto. Fuente: Bloomberg Financial LP Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation El Nasdaq 100, representado por el US100, ha superado el mínimo de septiembre en 18.379. El nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% ahora actuará como soporte para los compradores. Si se rompe este nivel, los vendedores podrían intentar volver a probar el nivel de retroceso del 78,6%, que coincide con el mínimo de agosto en 17.834. El RSI se aproxima al nivel 48,5, que anteriormente señaló el regreso de una tendencia alcista cuando se superó. Mientras tanto, el MACD se está estrechando, lo que indica un posible cruce alcista. Fuente: xStation Noticias del mercado El CEO de Amazon (AMZN.US), Andy Jassy, enfatizó la necesidad de que la compañía opere como la "startup más grande del mundo" en su carta anual a los accionistas publicada el jueves . Jassy destacó la inteligencia artificial como un diferenciador competitivo clave, señalando que el negocio de IA de Amazon "está creciendo a tasas interanuales de tres dígitos" y representa un "ritmo de ingresos anuales de varios miles de millones de dólares". El CEO destacó los nuevos chips Trainium2 de Amazon, afirmando que ofrecen "un rendimiento precio-rendimiento entre un 30% y 40% mejor que otras instancias de cómputo con GPU". Amazon ha comprometido aproximadamente USD 100 mil millones en gastos de capital planificados este año para proyectos relacionados con IA, la mayoría destinados a centros de datos de AWS. Jassy también destacó el crecimiento en Amazon Pharmacy y productos de One Medical, indicando una expansión continua de los servicios de salud. La empresa ha encuestado a sus empleados para identificar cuellos de botella burocráticos, recibiendo casi 1.000 respuestas como parte de una iniciativa de eficiencia.

