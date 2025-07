APERTURA EN EE. UU.: Regresa el optimismo ante negociaciones comerciales; Nvidia alcanza los 4 billones de dólares (09.07.2025)

Wall Street arranca la jornada con un renovado optimismo, luego de que las declaraciones de Donald Trump en la rueda de prensa de ayer arrojaran algo de luz sobre los avances en las negociaciones comerciales. El establecimiento firme de la fecha límite del 1 de agosto reduce parte de la incertidumbre, aunque los inversores mantienen la cautela ante la ausencia de medidas concretas con socios clave como la Unión Europea o Japón. Actualmente, todos los principales índices estadounidenses cotizan con alzas: S&P 500: +0,6 %, Nasdaq: +0,8 %, Dow Jones: +0,6 %, Russell 2000: +0,65 %. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Más allá del frente comercial, crece la atención sobre la búsqueda del sucesor de Jerome Powell. Trump renovó sus críticas al presidente de la Reserva Federal, y entre los candidatos mejor posicionados se encuentra Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, quien ya habría discutido el cargo con Trump y podría ser primero nominado a una vacante en la Junta del organismo en enero. También figuran en la lista el Secretario del Tesoro Scott Bessent y el exgobernador de la Fed Kevin Warsh. Desempeño de los sectores del S&P 500. Fuente: Bloomberg Finance LP US500 (gráfico H1) Los futuros del S&P 500 han salido de su fase de consolidación reciente tras rebotar desde el soporte clave en torno a los 6.260 puntos. El precio se encuentra ahora ligeramente por encima del nivel de resistencia en 6.130, aunque el impulso parece estar debilitándose. Con el RSI por encima de 70, algunos inversores podrían mostrarse reacios a seguir impulsando el índice al alza de inmediato. No obstante, una sorpresa positiva en el frente comercial podría reactivar el rally y apoyar un movimiento hacia nuevos máximos históricos. Fuente: xStation5 Noticias corporativas: Aehr Test Systems cae un 14 % tras reportar ingresos del Q4 de 14,1 millones de USD , frente a los 16,6 millones del año anterior , y una pérdida neta de 2,9 millones . La dirección atribuyó los resultados a retrasos en pedidos por la incertidumbre arancelaria y no ofreció previsión anual. Analistas ven presión a corto plazo, aunque destacan la adopción inicial de su tecnología de pruebas para chips de IA como una oportunidad de mercado mayor más allá del carburo de silicio.

AES Corp. sube un 14 % ante el interés de compra por parte de gigantes de infraestructura como Brookfield y BlackRock . Con un valor empresarial de 40.000 millones de USD , una eventual venta sería una de las mayores adquisiciones apalancadas (LBO) registradas. AES, proveedor clave de energía renovable para firmas tecnológicas, ha enfrentado caídas bursátiles y obstáculos regulatorios pese a su giro hacia energías limpias. Aún no hay acuerdo confirmado.

Mobileye se mantiene estable luego de que Intel anunciara una oferta secundaria de 45 millones de acciones . No obstante, los resultados preliminares del Q2 superaron las expectativas, con ingresos entre 502 y 506 millones de USD frente a los 466 millones previstos . La fuerte demanda de sus SoC EyeQ y la normalización de inventarios respaldaron el desempeño. Los analistas mantienen una visión positiva, interpretando la venta de Intel como una necesidad de liquidez y no una señal de desconfianza.

Nvidia sube un 2,5 % , convirtiéndose en la primera empresa cotizada en alcanzar una capitalización de mercado de 4 billones de USD .

RxSight se desploma un 46 % tras reducir su previsión de ingresos para 2025 a un rango de 120–130 millones de USD (desde los 160–175 millones anteriores) y no alcanzar las estimaciones del Q2. Los ingresos preliminares del trimestre cayeron un 4 % interanual , hasta los 33,6 millones de USD frente a los 39,8 millones esperados .

Starbucks está evaluando ofertas de inversores —la mayoría interesada en una participación mayoritaria— en su negocio en China, ante el estancamiento del crecimiento y el aumento de la competencia local. Aunque inicialmente buscaba vender solo una participación minoritaria, la empresa podría reconsiderarlo en función de la valoración. Starbucks reafirma su compromiso con China, su segundo mercado más importante, y aspira a conservar una participación significativa. Las acciones suben un 1,6 %. ______

