APERTURA EN EE. UU: Un inicio alcista de la semana en Wall Street 📈

Los mercados estadounidenses abren la sesi贸n del lunes al alza, ya que el sentimiento en Wall Street se vio reforzado por la relajaci贸n de las tensiones arancelarias entre Estados Unidos y China. Las acciones tambi茅n reaccionan a una serie de noticias corporativas. El Nasdaq registra un alza del 3,51鈥% treinta minutos despu茅s de la apertura de Wall Street, mientras que el S&P 500 sube un 2,66鈥%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Volatilidad actual en Wall Street. Fuente: xStation 5 Los fabricantes de autom贸viles y los minoristas encabezan las alzas en las operaciones previas a la apertura, impulsadas por el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. El sector farmac茅utico cae un 1,8鈥% tras la promesa de Donald Trump de reducir los precios de los medicamentos en EE.鈥疷U. Desglose de rendimientos por sector. Fuente: Bloomberg Financial LP Nasdaq-100 El 铆ndice Nasdaq-100, representado por el contrato Nasdaq-100, registra hoy un alza cercana al 4鈥% en comparaci贸n con el cierre del viernes. El 铆ndice mantiene una tendencia ascendente din谩mica, respaldada por medias m贸viles exponenciales (de 50, 100 y 200 d铆as, respectivamente). El Nasdaq-100 ya ha recuperado cerca del 78鈥% de las ca铆das sufridas desde la segunda mitad de febrero de 2025. Fuente: xStation 5 Noticias Las acciones del sector farmac茅utico cayeron hoy luego de que el presidente Donald Trump anunciara su intenci贸n de ordenar una reducci贸n en el costo de los medicamentos con receta en EE.鈥疷U., lo que gener贸 preocupaciones sobre un posible impacto negativo en sus beneficios. Sin embargo, estos movimientos ya han sido en gran parte contrarrestados por el sentimiento favorable del mercado en general. Las acciones de Eli Lilly (Lilly) llegaron a caer hasta un 3鈥% (actualmente registran una ca铆da de solo el 0,7鈥%), mientras que Pfizer perdi贸 inicialmente un 2鈥%, pero ahora muestra una subida del 2,7鈥%. Fuente: xStation La ca铆da del precio del oro, en un contexto de menores preocupaciones econ贸micas y elevados aranceles, est谩 afectando negativamente a las mineras centradas en metales preciosos. Barrick Mining Corp. registra una ca铆da del 5鈥%. Las acciones de Shopify suben un 10鈥% tras el anuncio del Nasdaq el viernes, en el que se inform贸 que la plataforma canadiense de comercio electr贸nico sustituir谩 a MongoDB en el 铆ndice Nasdaq-100, antes de la apertura del mercado del 19 de mayo.

