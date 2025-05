APERTURA EN EE. UU.: Un mercado laboral sólido respalda el desempeño de las acciones 📈

Los 铆ndices en Wall Street abren la sesi贸n con entusiasmo, registrando ganancias del 1,30% al 1,60%. Esta vez, el impulso alcista proviene de datos s贸lidos del mercado laboral. Sin embargo, en segundo plano, los buenos resultados corporativos siguen desempe帽ando un papel significativo. US500 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El 铆ndice sube un 1,40% hoy, alcanzando los 5.694 puntos. Los precios han vuelto a una zona clave de consolidaci贸n, donde es posible que aumente la presi贸n vendedora. Esta zona ya ha marcado un m谩ximo local en dos ocasiones en 2024. Tras rupturas anteriores, tambi茅n sirvi贸 como un importante nivel de soporte en los meses siguientes. Fuente: xStation 5 Temporada de resultados actual Un aumento del 12,9% interanual en las ganancias, junto con un crecimiento de los ingresos del 4,5%, se帽ala una mejora significativa en los m谩rgenes operativos entre las empresas estadounidenses, especialmente en los sectores de tecnolog铆a y salud. Es visible una clara polarizaci贸n sectorial, con tecnolog铆a y servicios de comunicaci贸n liderando, y energ铆a e inmobiliario rezagados, reflejando cambios estructurales en la econom铆a de EE. UU. La tasa de superaci贸n del 74,5% sugiere que los analistas contin煤an subestimando la capacidad de adaptaci贸n de las empresas en medio de la actual guerra comercial. Resultados de Apple de ayer Impacto proyectado de los aranceles: 900 millones de d贸lares en el trimestre actual

Reubicaci贸n de la cadena de suministro: la mayor铆a de los iPhones para el mercado estadounidense provendr谩n ahora de India, no de China

Producci贸n del iPad, Mac, Apple Watch y AirPods trasladada a Vietnam para evitar los altos aranceles de importaci贸n desde China

Incertidumbre persistente sobre la pol铆tica comercial: Tim Cook se neg贸 a prever impactos de aranceles m谩s all谩 del trimestre actual

Ingresos en China cayeron a 16 mil millones de d贸lares, por debajo de los 16,8 mil millones esperados Resultados de Amazon Ligera decepci贸n en los ingresos de Amazon Web Services (AWS) del primer trimestre: 29,27 mil millones de d贸lares frente a 29,42 mil millones esperados

El crecimiento de AWS se desaceler贸 al 17%, desde el 18,9% del cuarto trimestre; es el tercer trimestre consecutivo con ingresos por debajo de lo esperado

Gu铆a para el segundo trimestre en cuanto a ingresos operativos: entre 13 y 17,5 mil millones de d贸lares, por debajo de los 17,8 mil millones esperados

Preocupaciones sobre los aranceles del 145% de Trump a las importaciones desde China, lo que a帽ade incertidumbre a las previsiones futuras

Capex aument贸 un 74% interanual hasta los 24,3 mil millones de d贸lares, destinado en parte a centros de datos con chips de IA Otras noticias corporativas Reddit (RDDT.US) subi贸 un 1,60% despu茅s de que los ingresos del primer trimestre se dispararan un 61% interanual (frente al 52% esperado), con crecimiento de usuarios (DAU +23%, WAU +31%) y ARPU aumentando un 23%. Registr贸 una ganancia neta seg煤n GAAP y proyect贸 ingresos para el segundo trimestre entre 410 y 430 millones de d贸lares (+46%鈥53%) y EBITDA ajustado de 110 a 130 millones (+hasta un 230%).

Twilio (TWLO.US) subi贸 un 2,40% con un crecimiento de ingresos del 12% en el primer trimestre y aument贸 su gu铆a de crecimiento org谩nico para todo el a帽o al rango de 7,5%鈥8,5%. Elev贸 su previsi贸n de flujo de caja libre para 2025 a entre 850 y 875 millones de d贸lares, y proyect贸 ingresos para el segundo trimestre de 1,18 a 1,19 mil millones y BPA de 0,99 a 1,04 d贸lares.

Block (XYZ.US) cay贸 un 22% tras no cumplir con las expectativas del primer trimestre, principalmente debido al gasto d茅bil en Cash App. Redujo su previsi贸n de ganancias brutas anuales a 9,96 mil millones de d贸lares (frente a los 10,18 mil millones estimados) y para el segundo trimestre a 2,45 mil millones (frente a 2,54 mil millones estimados).

Roku (ROKU.US) cay贸 un 11,50% tras reducir su previsi贸n de ingresos para 2025 a 4,55 mil millones de d贸lares (frente a 4,61 mil millones anteriores) y proyectar ingresos del segundo trimestre en 1,09 mil millones, por debajo de lo esperado, citando aranceles y presiones macroecon贸micas.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "