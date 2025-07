Apertura en EE. UU.: Wall Street a la espera de acuerdos comerciales; Tesla cae un 6% 📉

Los 铆ndices burs谩tiles estadounidenses comenzaron la semana con un comportamiento mixto tras los m谩ximos hist贸ricos de la semana pasada.

La incertidumbre en torno a los pr贸ximos anuncios comerciales y los plazos arancelarios pesa sobre los mercados.

Las acciones de Tesla caen m谩s de un 6% tras unas sorprendentes declaraciones de Elon Musk. 聽 Las bolsas estadounidenses abrieron con un sentimiento mixto despu茅s del fin de semana largo, mientras los inversores esperan los resultados de las negociaciones comerciales y posibles acuerdos. Al momento de la publicaci贸n, el S&P 500 sub铆a un 0.25% hasta los 6,300 puntos, y el Nasdaq 100 ganaba un 0.10% situ谩ndose en 22,930 puntos. El d贸lar estadounidense es hoy una de las divisas m谩s fuertes del grupo G10, con el 铆ndice USD Index registrando un alza del 0.31%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, insinu贸 que podr铆an alcanzarse m煤ltiples acuerdos comerciales en un plazo de 48 horas, sin especificar qu茅 pa铆ses estar铆an involucrados 鈥攁帽adiendo incertidumbre al panorama. La presi贸n adicional provino de las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles del 10% a pa铆ses alineados con el bloque BRICS 鈥攊ncluidos China e India鈥 en el marco de su cumbre en Brasil. Los inversores est谩n preocupados por las posibles consecuencias geopol铆ticas, especialmente a medida que los BRICS buscan reducir su dependencia del d贸lar estadounidense. Mientras tanto, las acciones de Tesla registraron una ca铆da de m谩s del 6% al inicio de la sesi贸n tras anunciar Elon Musk planes para formar un partido pol铆tico llamado "America Party". El sorpresivo anuncio gener贸 inquietudes sobre el enfoque del CEO y posibles tensiones con el actual presidente Donald Trump. Nasdaq 100 El 铆ndice tecnol贸gico mantiene posiciones sin mostrar movimientos significativos a la espera de una actualizaci贸n sobre las perspectivas comerciales. Hoy, el Nasdaq 100 sube ligeramente un 0.10% hasta los 22,930 puntos, mientras los inversores buscan claridad en torno a la evoluci贸n del comercio internacional. El 铆ndice tecnol贸gico mantiene posiciones sin mostrar movimientos significativos a la espera de una actualizaci贸n sobre las perspectivas comerciales. Hoy, el Nasdaq 100 sube ligeramente un 0.10% hasta los 22,930 puntos, mientras los inversores buscan claridad en torno a la evoluci贸n del comercio internacional. Noticias Empresariales Tesla (TSLA.US) cay贸 m谩s de un 6.00% en operaciones previas a la apertura, despu茅s de que Elon Musk anunciara la formaci贸n de un nuevo partido pol铆tico en respuesta a los planes fiscales y de gasto del Partido Republicano. Los analistas alertaron sobre una posible intervenci贸n del consejo directivo, ante la preocupaci贸n de que el enfoque pol铆tico de Musk pueda desviar su atenci贸n de las operaciones de Tesla. Dow (DOW.US) retrocedi贸 un 5.90% tras anunciar planes para cerrar tres activos industriales en Europa hacia finales de 2027, lo que afectar谩 a unos 800 puestos de trabajo. La medida responde a condiciones de mercado d茅biles en Europa y al aumento de los costos operativos.

retrocedi贸 un 5.90% tras anunciar planes para cerrar tres activos industriales en Europa hacia finales de 2027, lo que afectar谩 a unos 800 puestos de trabajo. La medida responde a condiciones de mercado d茅biles en Europa y al aumento de los costos operativos. Molina Healthcare (MOH.US) subi贸 un 0.50%, recuper谩ndose de p茅rdidas anteriores, tras anunciar una previsi贸n de beneficios por acci贸n (EPS) de 5.50 d贸lares para el segundo trimestre, ligeramente por debajo de lo esperado. La empresa cit贸 presiones persistentes por el aumento de los costos m茅dicos, previstas para mantenerse en la segunda mitad del a帽o.

subi贸 un 0.50%, recuper谩ndose de p茅rdidas anteriores, tras anunciar una previsi贸n de beneficios por acci贸n (EPS) de 5.50 d贸lares para el segundo trimestre, ligeramente por debajo de lo esperado. La empresa cit贸 presiones persistentes por el aumento de los costos m茅dicos, previstas para mantenerse en la segunda mitad del a帽o. Stellantis (STLA.US) cay贸 un 0.30% en la sesi贸n previa a la apertura luego de que reguladores estadounidenses iniciaran una investigaci贸n sobre el retiro de 1.2 millones de camionetas Ram por un fallo en el sistema de frenos que podr铆a generar un movimiento involuntario del veh铆culo. 聽

