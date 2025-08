🏛️FED Powell sounds somewhat hawkish, pointing to elevated inflation El par EUR/USD se desplomó a su nivel más bajo desde el 11 de junio, alcanzando la media móvil exponencial de 100 días por primera vez desde marzo de 2025. Esta caída ocurre luego de que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, adoptara un tono más agresivo en su conferencia de prensa, pese a una decisión de política monetaria que, en apariencia, fue poco relevante. FED mantiene tasas, pero Powell advierte sobre inflación persistente Aunque la decisión de la Fed no sorprendió —se mantuvieron los tipos de interés sin cambios, a pesar de dos votos disidentes a favor de una baja (una situación inédita desde 1993)—, los mercados financieros reaccionaron fuertemente a las declaraciones de Powell. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Durante la conferencia, Powell afirmó que la Fed está, en cierta forma, “cerrando los ojos” ante una inflación aún elevada al no subir las tasas. Esta declaración fue interpretada como una señal clara de que la Fed aún ve riesgos inflacionarios significativos y no se siente presionada a iniciar recortes en el corto plazo. ¿Se alejan los recortes de tasas en 2025? Pese a que el comunicado oficial insinuó que la economía estadounidense muestra señales de desaceleración —lo cual podría justificar un recorte en septiembre—, Powell fue enfático: aún no hay razones suficientes para reducir las tasas. Tampoco se mostró convencido de que los aranceles tengan un impacto duradero sobre la inflación, aunque no descartó esa posibilidad. La postura de la Fed sugiere una resistencia creciente a las presiones del mercado por recortes de tasas. Como resultado, el dólar estadounidense se fortaleció y los rendimientos de los bonos subieron. Las expectativas de dos recortes en lo que queda del año han disminuido considerablemente. EUR/USD: presión bajista por datos y política monetaria El par EUR/USD ha cedido terreno rápidamente y ha alcanzado la media móvil de 100 días, un nivel técnico relevante no tocado desde marzo. Este movimiento refleja tanto la fortaleza del dólar como la percepción de que la política monetaria de la Eurozona podría quedar rezagada respecto a la de Estados Unidos. Powell también señaló que solo una señal claramente negativa desde el mercado laboral o una caída marcada en la presión inflacionaria justificaría un recorte. Por ahora, la Fed seguirá monitoreando de cerca las cifras de desempleo antes de tomar cualquier decisión. Fuente: xStation

