APERTURA EN EE. UU.: Wall Street culmina la semana con impulso alcista 💡

Los mercados de EE. UU. abren al alza este viernes, impulsados por se帽ales de que el impulso alcista que ha sostenido a los mercados esta semana comienza a moderarse. Las acciones tambi茅n reaccionan a una oleada de noticias corporativas. El Nasdaq sube un 0,17鈥% a los 30 minutos de la apertura de Wall Street, mientras que el S&P 500 avanza un 0,10鈥%. Donald Trump declar贸 que impondr谩 aranceles a los socios comerciales de EE. UU. "en las pr贸ximas dos o tres semanas". La administraci贸n Trump tambi茅n planea incluir a varios fabricantes chinos de semiconductores 鈥攅ntre ellos, el productor de chips de memoria ChangXin Memory鈥 en una lista negra de exportaci贸n. Sin embargo, algunos funcionarios buscan posponer la medida para no obstaculizar los esfuerzos dirigidos a alcanzar un acuerdo comercial de largo plazo con China. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Los mercados vuelven a estar impulsados principalmente por las empresas tecnol贸gicas. El presidente Trump afirm贸 que los acuerdos derivados de su viaje tienen un valor de entre 12 y 13 billones de d贸lares, incluyendo convenios ya anunciados y otros que se dar谩n a conocer 鈥減ronto鈥. Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation Nasdaq-100 El 铆ndice Nasdaq-100, representado por el Nasdaq 100, cotiza hoy con una leve alza de casi el 0,2鈥% respecto al cierre de ayer. El 铆ndice mantiene una tendencia alcista din谩mica, respaldada por medias m贸viles exponenciales (EMA de 50, 100 y 200 d铆as, respectivamente). Desde una perspectiva t茅cnica, la zona psicol贸gica de los 21.000 puntos sigue siendo un soporte relevante, mientras que el m谩ximo hist贸rico cercano a 23.300 puntos act煤a como resistencia. Fuente: xStation 5 Noticias Las acciones de Nvidia contin煤an con buen desempe帽o por segundo d铆a consecutivo. La compa帽铆a planea construir un centro de investigaci贸n y desarrollo en Shangh谩i, con el objetivo de mantener la competitividad del mayor fabricante mundial de procesadores de inteligencia artificial en China, donde sus ventas han ca铆do debido al endurecimiento de los controles de exportaci贸n por parte de EE. UU. Por otro lado, las acciones de Meta Platforms se han mostrado relativamente d茅biles, luego de que la empresa anunciara que retrasar谩 el lanzamiento de su modelo de inteligencia artificial insignia, 鈥淏ehemoth鈥, debido a dificultades para mejorar significativamente sus capacidades. Las acciones de Alphabet se destacan al romper una fase de consolidaci贸n, registrando un alza superior al 3鈥%. Applied Materials Inc. no cumpli贸 con las estimaciones de ingresos de Wall Street para el segundo trimestre. El jueves, la empresa report贸 ingresos por 7.100 millones de d贸lares al cierre del 31 de marzo, por debajo de los 7.130 millones proyectados por los analistas. El beneficio ajustado por acci贸n para el trimestre fue de 2,39 d贸lares, superando las estimaciones del consenso, que apuntaban a 2,31 d贸lares. Berkshire Hathaway, el conglomerado de Warren Buffett, inform贸 que ha m谩s que duplicado su participaci贸n en el productor de bebidas alcoh贸licas Constellation Brands, mientras que redujo su inversi贸n en Citigroup.

