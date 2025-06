APERTURA EN EE. UU.: Wall Street opera a la baja; acciones de Verve suben un 77 % tras acuerdo con Eli Lilly 💡

Los 铆ndices burs谩tiles registran una ca铆da este martes debido a una nueva escalada militar entre Israel e Ir谩n, lo cual, en un escenario extremo, podr铆a elevar los precios del petr贸leo y dificultar el combate contra la inflaci贸n, retrasando as铆 la posibilidad de recortes en las tasas de inter茅s por parte de la Reserva Federal. Por otro lado, los inversores reaccionan a una fuerte ca铆da en las ventas minoristas de Estados Unidos, lo que podr铆a adelantar cambios en la pol铆tica monetaria de la Fed antes de lo previsto. Al momento de redactar esta nota, el 铆ndice Nasdaq en el mercado contado registra una ca铆da del 0,47%, el S&P 500 del 0,39%, y el Russell 2000 cierra con un alza del 0,57%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil US100 (intervalo D1) El 铆ndice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, cotiza hoy aproximadamente un 0,5% por debajo del cierre de ayer. El 铆ndice mantiene una tendencia alcista din谩mica, reflejada en las medias m贸viles exponenciales de 50, 100 y 200 d铆as, respectivamente. Adem谩s, las Bandas de Bollinger muestran que el US100 se mantiene dentro de la estructura estad铆stica de rango de este instrumento durante las 煤ltimas 14 sesiones. Desde una perspectiva t茅cnica, la zona redonda de los 21.000 puntos sigue siendo un soporte relevante, mientras que el m谩ximo hist贸rico cercano a los 22.300 puntos act煤a como resistencia. Fuente: xStation 5 Noticias corporativas: Las acciones del sector solar caen en operaciones previas a la apertura tras la publicaci贸n de un proyecto de ley por parte de senadores republicanos, que eliminar铆a exenciones fiscales para la energ铆a solar y e贸lica antes de lo previsto para otras fuentes. Enphase Energy Inc. (Enphase), Sunrun (Sunrun) y SolarEdge Technologies (SolarEdge) registran ca铆das del 36%, 20% y 30%, respectivamente, en Wall Street antes de la apertura. Fastly (Fastly) cay贸 un 1,9% despu茅s de que el proveedor de infraestructura en la nube anunciara el nombramiento de Kip Compton como nuevo CEO, en reemplazo de Todd Nightingale, quien renunci贸 para incorporarse a Arista Networks (Arista). Eli Lilly (Eli Lilly) anunci贸 la adquisici贸n de Verve Therapeutics (Verve), empresa que desarrolla terapias g茅nicas innovadoras contra enfermedades card铆acas, ofreciendo hasta 13,50 USD por acci贸n (incluyendo efectivo y derechos de distribuci贸n futuros), lo que provoc贸 un fuerte repunte en las acciones de Verve. Los accionistas de Verve recibir谩n 10,50 USD por acci贸n en efectivo al cierre de la operaci贸n.

Adem谩s, cada accionista obtendr谩 un derecho de valor contingente (CVR) , que otorga hasta 3,00 USD adicionales por acci贸n si la empresa alcanza un hito cl铆nico espec铆fico (que el primer paciente reciba la terapia VERVE-102 en un estudio de Fase 3 en EE. UU. dentro de los 10 a帽os posteriores al cierre de la transacci贸n).

El valor m谩ximo total de la adquisici贸n es de 13,50 USD por acci贸n (aproximadamente 1.300 millones de USD). Las acciones de Verve registran una alza cercana al 77% al inicio de la sesi贸n de hoy en Wall Street, superando los 11 USD por acci贸n. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "