APERTURA EN EE. UU.: Wall Street opera mixto por tensiones con China y mejor perspectiva inflacionaria ↕️

Las small caps lideran las caídas en medio del resurgimiento de las tensiones entre EE. UU. y China

Las expectativas de inflación se moderan en mayo; el PCE cae marginalmente

Las acciones de Gap se desploman por los costos arancelarios Wall Street experimenta una nueva oleada de aversión al riesgo, tras reavivar Donald Trump las tensiones entre EE. UU. y China con su última declaración en redes sociales: “China ha violado totalmente su acuerdo con nosotros.”

La acusación del expresidente se produce en un contexto de negociaciones comerciales estancadas y renovadas preocupaciones sobre el cumplimiento por parte de China, particularmente en lo relativo a minerales críticos y tierras raras. Esto representa un revés tras la reciente flexibilización arancelaria acordada en Suiza, que había avivado brevemente las esperanzas de los inversores en una distensión comercial. Mientras tanto, la administración estadounidense continúa endureciendo las restricciones, revocando algunas visas a estudiantes chinos y limitando las exportaciones tecnológicas, lo que tensa aún más las relaciones bilaterales. Sin comunicación de alto nivel entre Trump y el presidente chino Xi Jinping, la incertidumbre en los mercados se intensifica, dado el riesgo de una escalada geopolítica y su impacto potencial en el crecimiento económico global. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Como consecuencia, la apertura del viernes estuvo marcada por caídas en los principales índices de EE. UU., aunque el informe de la Universidad de Michigan, mejor de lo esperado, ayudó a reducir las pérdidas del día. El Russell 2000 lidera las caídas (-0,4%), mientras que el S&P 500 y el Nasdaq se mantienen planos, y el Dow Jones opera ligeramente en verde (+0,1%). Actualización macroeconómica Los datos de inflación en EE. UU. mostraron un ligero alivio, con la inflación general por debajo de las expectativas y la subyacente disminuyendo levemente (2,5% desde 2,6%), aunque aún por encima del objetivo de la Reserva Federal. A pesar del sólido crecimiento de los ingresos, el gasto del consumidor se desaceleró, reflejando un comportamiento más cauto. Los aranceles podrían mantener elevada la inflación del PCE, lo que limitaría la contribución del consumo al PIB en los próximos meses. El índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan subió ligeramente a 52.2 en la segunda lectura de mayo, manteniéndose estable respecto a abril. Las expectativas de inflación a un año bajaron a 6,6%, y la perspectiva a cinco años descendió a 4,2%, su primera caída desde diciembre de 2024. Las mejoras en las condiciones actuales y en las expectativas reflejan una pausa temporal en los aranceles sobre productos chinos, lo que ha contribuido a aliviar la preocupación del consumidor. US100 (Intervalo D1) El Nasdaq 100 volvió a retroceder tras alcanzar la resistencia en torno a los 21.530 puntos, lo que evidencia las dificultades del índice tecnológico para romper sus máximos históricos en un contexto de incertidumbre arancelaria que afecta a las grandes tecnológicas globales. Una combinación de datos macroeconómicos mayormente positivos y preocupaciones agresivas por los aranceles ha mantenido al índice en un rango estrecho al cierre de la semana. El US100 se mantiene justo por debajo del territorio de sobrecompra, dejando margen para una corrección hacia el nivel de 20.500 si los problemas comerciales comienzan a pesar más que los sólidos beneficios recientes de las grandes tecnológicas. Fuente: xStation5 Noticias corporativas: American Eagle (AEO.US) cae un 1% después de que la compañía no alcanzara las estimaciones de ingresos operativos del segundo trimestre y proyectara menores ventas, afectada por mayores descuentos debido a errores en el surtido y ajustes de inventario. La dirección retiró su previsión anual completa debido a la incertidumbre macroeconómica, aunque planea 275 millones de dólares en inversiones de capital para 2025 .

Cooper Cos (COO.US) se desploma cerca de un 15% tras recortar su previsión de crecimiento orgánico para el ejercicio fiscal 2025, a pesar de haber superado las estimaciones de beneficios e ingresos del segundo trimestre. JPMorgan rebajó la calificación de la acción, citando ejecución inconsistente y una recuperación del mercado más lenta, mientras que otros analistas consideran la guía como conservadora pero destacan los sólidos fundamentales y el fuerte crecimiento en lentes de hidrogel de silicona diarias y segmentos quirúrgicos.

Gap (GAP.US) cae un 20% tras advertir sobre un impacto arancelario de entre 250 y 300 millones de dólares y debilidad persistente en Banana Republic y Athleta. A pesar de la solidez en Old Navy y Gap, el sentimiento inversor se deterioró debido a los obstáculos comerciales y la lenta recuperación de las marcas. La guía no contempla posibles costos arancelarios, lo que añade incertidumbre a corto plazo. Aunque la empresa está implementando una renovación de marca y reporta un rendimiento operativo sólido, las presiones externas y la débil demanda discrecional podrían afectar su impulso.

