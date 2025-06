El mercado se centra de nuevo en los aranceles

A pesar de la relativa calma geopolítica tras el alto el fuego sostenido entre Israel e Irán, el mercado comienza a centrarse en la expiración de los aranceles mutuos entre Estados Unidos y China el 9 de julio. Citigroup ha elevado su pronóstico de crecimiento económico de China para este año del 4,7% al 5%. El primer ministro chino afirmó que China hará todo lo posible para estimular el consumo interno. El ministro de Revitalización Económica de Japón, Akazawa, declaró que el país no puede aceptar aranceles automotrices del 25%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las bolsas estadounidenses cerraron prácticamente sin cambios ayer: El S&P 500 cerró rondando los 6.090 puntos, el Nasdaq 100 subió un 0,3% y el Dow Jones cayó un 0,25%. Los mercados asiáticos muestran una mejora: el Nikkei 225 sube un 1,5% y el Shanghai Composite avanza un 0,1%. Sin embargo, los índices de Australia, Corea del Sur y el Hang Seng CE bajan un 0,5%. La caída del dólar estadounidense continúa, con el par EUR/USD alcanzando el cruce de 1,1700, un nuevo máximo desde 2021. JP Morgan pronostica un mayor debilitamiento del dólar estadounidense de más del 5% en los próximos 12 meses. El par USD/CNH ha caído a su nivel más bajo desde noviembre. Nvidia alcanzó ayer un nuevo máximo histórico de 154 dólares por acción, con una subida de más del 4%. Bancos centrales Jerome Powell declaró que espera mayor claridad sobre el impacto de los aranceles en la inflación antes de decidir sobre nuevos recortes de tipos de interés. El Wall Street Journal informa que Trump está considerando anunciar al próximo presidente de la Fed este otoño, una decisión que podría debilitar la posición de Powell. Hoy escucharemos a varios miembros de la Fed, entre ellos Barkin, Hammack y Kashkari. El BCE estará representado por Schnabel, De Guindos y Lagarde, mientras que los oradores del Banco de Inglaterra incluirán a Bailey, Breeden y Rosen. Deutsche Bank espera que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) recorte los tipos de interés en julio, mientras que J.P. Morgan anticipa que la Reserva Federal solo los recortará en diciembre. Nomura pronostica un aumento de los rendimientos globales ante el temor a una desaceleración del crecimiento económico. Otros mercados El ayatolá Alí Jamenei no ha aparecido en público durante más de una semana. La CIA indica que el programa nuclear iraní ha sufrido graves daños. Sin embargo, algunos informes sugieren que el programa solo se retrasó entre unos pocos y varios meses. Estados Unidos ha declarado que cualquier reanudación del enriquecimiento de uranio por parte de Irán sería otra línea roja. El calendario económico de hoy incluye las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU., los pedidos de bienes duraderos y la lectura final del PIB del primer trimestre.

