Apertura USDCLP 01.08.2024

Jornada Mixta para el Dólar y el Cobre ante Bajas Expectativas Económicas El dólar internacional se encuentra en una jornada alcista, con alzas cercanas al 0.36%, mientras se espera la publicación de los datos de Solicitudes de Beneficio por Desempleo y PMI de la industria. Por otro lado, el cobre experimenta una apertura de jornada a la baja, con una caída del 1.32%, debido a una baja considerable en la producción de cobre en Chile. Dólar Internacional El dólar internacional se fortalece con alzas del 0.36%, después de que Jerome Powell mencionara la posibilidad de un recorte de tasas de interés en septiembre, siempre y cuando los datos muestren un mayor control de la inflación. Hoy, se esperan datos de Solicitudes de Beneficio por Desempleo en Estados Unidos, con una leve alza prevista de un punto. También se esperan datos de PMI de la industria, que podrían indicar una contracción o desaceleración en la economía, situándose en 49.5, por debajo de los 51.6 puntos anteriores. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cobre Por otro lado, el cobre enfrenta una apertura de mercado a la baja con una caída del 1.35%, tras una jornada positiva el día anterior. La debilidad del cobre se debe a las bajas en la producción manufacturera en Chile y una reducción en la producción de cobre, que bajó de 8.1% a -1.2%. Proyecciones del Tipo de Cambio Dado estos factores, se prevé que el tipo de cambio oscile entre $927 y $958 pesos por dólar durante la jornada, manteniéndose expectante a los datos de PMI de la industria y las Solicitudes de Beneficio por Desempleo en Estados Unidos. USDCLP Fuente: xStation 5

