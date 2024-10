APERTURA USDCLP 01.10.2024

El tipo de cambio en Chile experimentó un alza luego de la publicación de los datos del IMACEC, el indicador clave para medir la actividad económica del país, que se situó en 2.3%, por debajo de las expectativas del mercado. Este resultado ha llevado a los economistas a revisar sus proyecciones sobre la economía chilena, mostrando una desaceleración mayor de lo anticipado. A nivel internacional, el dólar se ha fortalecido tras los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien sugirió que los futuros recortes en las tasas de interés podrían ser más moderados de lo esperado, destacando la resiliencia de la economía de EE.UU. Esto ha llevado a una apreciación del dólar frente a las principales divisas, exacerbando la presión sobre el peso chileno. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Con un escenario de menor actividad económica en Chile y un dólar fortalecido, el tipo de cambio ha reaccionado al alza. Según las proyecciones, si estas tendencias se mantienen, el dólar podría seguir subiendo y alcanzar niveles cercanos a 904-908 CLP por dólar, lo que reflejaría un panorama económico más desafiante para el país. Fuente: xStation5.

