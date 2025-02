Apertura USDCLP 02.09.2024

El Dólar Internacional Inicia Septiembre con Leve Recuperación El dólar internacional abrió la primera jornada de septiembre cerca del precio de cierre del viernes pasado, intentando mantener el impulso alcista que comenzó el 26 de agosto y que ya acumula una leve recuperación del 1.24%. Sin embargo, la tendencia estructural del billete verde sigue siendo bajista desde finales de junio. El PCE de Estados Unidos, publicado recientemente, se ubicó dentro de lo esperado, generando cierta estabilidad en la cotización del dólar. Sin embargo, todas las miradas están puestas en la próxima publicación de las nóminas de empleo no agrícola (NFP), que se conocerá este viernes. Se espera un aumento en la creación de empleo, con 164 mil puestos frente a los 114 mil del mes anterior, lo que podría fortalecer aún más al dólar. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por otro lado, las condiciones del mercado chino también están afectando al dólar y al cobre, que ha caído cerca de un 1% debido a los datos de PMI de industria y manufactura publicados el viernes pasado. El PMI industrial se ubicó en una zona contractiva, por debajo de los 50 puntos, lo que ha presionado a la baja al metal rojo. En el ámbito local, se espera la publicación del Índice de Actividad Económica en Chile a las 8:30, con una previsión del 1.7%. Además, mañana se conocerá la decisión de tasas de interés por parte del Banco Central de Chile, donde el mercado anticipa un recorte de 25 puntos base. Si el recorte es mayor, podría impulsar aún más el tipo de cambio, llevando al dólar a buscar la zona de $922 y potencialmente a acercarse a los $950. En caso de retrocesos, es poco probable que el soporte en los $900 se rompa en el corto plazo USDCLP Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "