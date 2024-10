Apertura USDCLP 02.10.2024

El dólar internacional continúa con un repunte alcista, con subidas cercanas al 0.10% tras la publicación de los datos de empleo privado en Estados Unidos, que superaron ampliamente las expectativas del mercado. Por el lado del cobre, se mantiene una jornada alcista con incrementos cercanos al 0.90%, impulsado por los estímulos económicos en China, que siguen generando optimismo entre los inversionistas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fortaleza en el mercado laboral de EE.UU. impulsa al dólar El dato de empleo privado ADP mostró una creación de 144 mil empleos, superando las expectativas de 120 mil y el dato anterior de 99 mil. Esta fortaleza en el mercado laboral de Estados Unidos ha dado un impulso al dólar index, lo que ha provocado un fortalecimiento generalizado de la divisa estadounidense. El resultado de este informe eleva las expectativas de un aterrizaje suave en la economía estadounidense, aliviando temores de una recesión inminente. Optimismo en el cobre por estímulos chinos A pesar del fortalecimiento del dólar, el cobre continúa en una jornada positiva, impulsado por las expectativas de los nuevos estímulos económicos en China, que han permitido una recuperación significativa en la economía del gigante asiático. Estas medidas siguen respaldando al metal rojo, que ha logrado recuperar gran parte de las pérdidas acumuladas en los últimos 10 meses. Impacto en el tipo de cambio en Chile Debido al fortalecimiento del dólar index tras los sólidos datos de empleo en EE.UU., el tipo de cambio en Chile ha mostrado un aumento, alcanzando niveles cercanos a los $906 pesos por dólar. En este escenario, si los datos del NFP que se publicarán próximamente confirman esta fortaleza en el mercado laboral, es probable que el tipo de cambio continúe al alza, buscando niveles superiores a los $906. Sin embargo, si se moderan las expectativas sobre la fortaleza económica de EE.UU., podríamos ver un retroceso hacia la zona de $900 pesos por dólar. Fuente: xStation 5

