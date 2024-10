Apertura USDCLP 03.09.2024

El Dólar Internacional Abre con Leves Alzas Mientras el Cobre Sufre Caídas El dólar a nivel internacional inició la jornada con leves alzas mientras los inversionistas regresan a la actividad tras el feriado del lunes en Estados Unidos. Por otro lado, el cobre registra caídas superiores al 2%, alcanzando su nivel más bajo en las últimas dos semanas, impulsado por la incertidumbre de los inversionistas sobre la demanda en China, tras los decepcionantes datos económicos presentados al inicio de la semana. Expectativas en Chile y Estados Unidos Hoy en Chile, se llevará a cabo la reunión de política monetaria, donde se espera que el Banco Central recorte las tasas de interés en 25 puntos base. Este movimiento se da tras la sorpresiva alza en la actividad económica del país reportada ayer, lo que ha generado expectativas sobre el rumbo que tomará la política monetaria. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Mientras tanto, en Estados Unidos, se publicará el PMI manufacturero, un indicador clave considerado como un adelanto de la inflación. Se anticipa que este PMI se mantenga en zona de contracción, con una leve disminución respecto al mes anterior. Este dato será crucial de cara a la próxima reunión de la Reserva Federal (FED) en septiembre, donde se espera el primer recorte de tasas. La magnitud del recorte estará directamente relacionada con los próximos datos macroeconómicos. Si el PMI resulta ser menor de lo esperado, la moneda americana podría experimentar caídas durante la jornada. Perspectivas para el Cobre y el Tipo de Cambio El cobre podría continuar su tendencia bajista mientras el mercado espera posibles nuevos incentivos desde la economía china que puedan revitalizar los precios de los metales. Este miércoles se publicará el PMI de servicios de Caixin en China, un indicador que podría inyectar confianza en la economía asiática y provocar un repunte en los precios del cobre. Para el tipo de cambio en Chile, se anticipa una fluctuación entre $925 y $916. Si el PMI en Estados Unidos resulta ser más bajo de lo esperado y no se realizan recortes en la tasa de interés en Chile, es probable que el tipo de cambio retroceda hacia los $916. En cambio, si el dólar se fortalece y se concretan mayores recortes en los tipos de interés en Chile, podríamos ver el tipo de cambio nuevamente en torno a los $925. USDCLP Fuente: xStation5

