Apertura USDCLP 04.11.2024

El Dólar Internacional a la Baja en una Semana Clave de Volatilidad El dólar estadounidense abre la semana con una corrección a la baja que refleja las tensiones y expectativas del mercado antes de varios eventos cruciales. Entre estos, destacan las elecciones presidenciales en Estados Unidos y una próxima decisión de tasas por parte de la Reserva Federal (FED), lo que augura una semana de intensa volatilidad en los mercados globales. Factores Clave que Impactan al Dólar Internacional Elecciones Presidenciales en EE.UU.

Mañana, 5 de noviembre, Estados Unidos celebrará sus elecciones presidenciales. La polarización del país y la incertidumbre sobre los resultados han mantenido a los inversores en estado de cautela. Cualquier desenlace podría tener efectos significativos en el dólar, ya que la estabilidad política de EE.UU. es un pilar fundamental para la confianza en el billete verde. Decisión de Tasas de la Reserva Federal (7 de noviembre)

El jueves se espera que la FED anuncie su postura de política monetaria. El mercado anticipa un recorte de 25 puntos base, pero las recientes declaraciones de los miembros de la FED reflejan una notable división de opiniones: Algunos funcionarios han insinuado que podría haber una pausa en los recortes de tasas si las condiciones lo justifican.

si las condiciones lo justifican. Otros sugieren la posibilidad de un ajuste mayor de tasas, si los datos económicos lo apoyan. Esta falta de consenso añade volatilidad, ya que cualquier ajuste distinto a las expectativas podría tener un impacto directo en el valor del dólar. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cumbre Legislativa en China y Posibles Estímulos Fiscales

China inicia esta semana una cumbre legislativa clave donde se esperan anuncios de nuevos estímulos económicos para impulsar su economía. La posibilidad de medidas fiscales adicionales ha impulsado la demanda de activos asiáticos y presionado al dólar, ya que un impulso en la economía china suele fortalecer a las monedas emergentes. Efectos en el Mercado de Divisas La combinación de estos factores ha resultado en un fortalecimiento de monedas frente al dólar, particularmente en las de mercados emergentes y divisas asiáticas. En el caso del peso chileno: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El tipo de cambio podría abrir por debajo de los $959 (su nivel de cierre previo al feriado), influenciado por el debilitamiento del dólar y un alza en el precio del cobre .

(su nivel de cierre previo al feriado), influenciado por el debilitamiento del dólar y . Si esta tendencia se mantiene, se espera que el dólar alcance un soporte en los $953 , con posibilidades de dirigirse hacia los $940 .

, con posibilidades de dirigirse hacia los . En el escenario contrario, de recuperación del dólar, la cotización podría subir nuevamente y buscar niveles cercanos a los $980. Estos factores configuran una semana donde la volatilidad será clave y el mercado estará atento a cualquier cambio en la percepción de riesgo o movimiento en los tipos de cambio, particularmente tras los eventos en EE.UU. y las declaraciones de la FED. USDCLP Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "