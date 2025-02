Apertura USDCLP 05.08.2024

Dólar Internacional Mantiene Racha Bajista tras Datos Decepcionantes de NFP Tras la brutal caída que experimentó el dólar internacional la semana pasada luego de conocerse el dato de NFP, el billete verde abre esta jornada manteniendo la racha bajista. Las nóminas de empleo no agrícola en Estados Unidos (NFP) se ubicaron en 114.000 nuevos puestos de trabajo, muy por debajo de los 175.000 esperados, lo que implica menos presión inflacionaria para el mercado norteamericano y lleva a los inversionistas a anticipar un recorte en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (FED) para la próxima reunión de septiembre. El presidente de la FED, Jerome Powell, en sus declaraciones de la semana pasada, ya había dejado abierta esta posibilidad, indicando que se mantendrían observando los datos que pudieran mostrar un fortalecimiento o desaceleración de la inflación en el país antes de tomar una nueva decisión. Presiones Inflacionarias y Debilidad del Dólar El aparente debilitamiento en las presiones inflacionarias se convierte en un factor clave para la pérdida de valor de la divisa norteamericana. Si se llega a efectuar dicho recorte de tasas, el dólar comenzará a perder valor frente a otras divisas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Situación en China y su Impacto en las Materias Primas Por su parte, China continúa cayendo ante la falta de estímulos económicos y resultados macroeconómicos satisfactorios para el mercado, lo que afecta directamente a las materias primas. El miedo sobre cuál será realmente la futura demanda del gigante asiático se mantiene. Esto impacta con especial fuerza al cobre, que se encuentra en un rally bajista desde el pasado 19 de mayo, acumulando más de un 20.5% de pérdida en su cotización y alcanzando precios que no se veían desde marzo pasado, deshaciendo prácticamente toda la ganancia observada durante los primeros meses de 2024. Implicaciones para el Tipo de Cambio en Chile Este contexto ha llevado a que el tipo de cambio en Chile cotice en la zona de precios cercana a los $950. La depreciación en el valor del metal rojo ha fortalecido al dólar en el país, a pesar de su debilidad a nivel internacional. Si los factores actuales se mantienen, podríamos ver al dólar buscar nuevamente la consolidación por sobre los $960, antes de enfilarse hacia los máximos del año en la zona de precios de los $990. Fuente: xStation 5

