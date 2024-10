Apertura USDCLP 06.09.2024

El Tipo de Cambio Chileno Abre con Leves Caídas, Influyendo Datos Mixtos de EE.UU. y el IPC Local El tipo de cambio chileno comenzó la jornada de hoy con una leve caída, ubicándose en torno a los 938 pesos por dólar, tras la publicación de datos mixtos sobre el empleo en Estados Unidos y el reciente IPC en Chile. El informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) en EE.UU. mostró la creación de 142,000 empleos, cifra por debajo de las expectativas del mercado, lo que ha generado cierta incertidumbre sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal. El mercado está anticipando posibles reducciones en las tasas de interés, con una probabilidad de un recorte de hasta 50 puntos básicos en septiembre. Este panorama ha impulsado el dólar a nivel internacional, reflejado en un dólar index que ha cerrado la semana con importantes alzas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por otro lado, en el ámbito local, el IPC en Chile se mantuvo dentro de las expectativas, lo que refleja una desaceleración de la inflación. Esto podría dar cierto impulso al peso chileno en el corto plazo, aunque su fortaleza se ve limitada por la demanda de cobre, que sigue en riesgo debido a la desaceleración de la economía china. Perspectivas para el Tipo de Cambio Si el dólar continúa mostrando fortaleza en el escenario internacional, el tipo de cambio podría acercarse a niveles de 950-955 pesos por dólar. En cambio, si el dólar muestra signos de debilidad, podríamos ver un retroceso hacia los 937 pesos por dólar en el corto plazo. USDCLP Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "