Apertura USDCLP 07.08.2024

Jornada Alcista para el Dólar Internacional y Bajista para el Cobre El dólar internacional se encuentra en una jornada alcista, con alzas cercanas a los 0.27% , debido a los nuevos aires positivos para la bolsa estadounidense.

Por el lado del cobre se encuentra en una jornada bajista con caídas cercanas a los 1.20% , a pesar de los nuevos datos positivos de balanza comercial para China.

El dólar internacional se encuentra en una jornada alcista debido a que el sentimiento de mercado en EE.UU. está mejorando, ya que el pánico generado por el dato de empleo reciente fue considerado exagerado, generando una leve recuperación de los índices norteamericanos. En cuanto al cobre, se encuentra en una jornada bajista a pesar de que desde China se publicaron nuevos datos de balanza comercial que sorprendieron positivamente, mostrando una leve recuperación en la demanda de la segunda economía del mundo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Balanza Comercial de Chile El superávit comercial de Chile se amplió a USD 1.295 millones en julio de 2024 , en gran medida en línea con las expectativas del mercado de USD 1.300 millones , desde USD 575 millones en el período correspondiente del año anterior. Esto se debe a que las exportaciones aumentaron más que las importaciones.

, en gran medida en línea con las expectativas del mercado de , desde en el período correspondiente del año anterior. Esto se debe a que las exportaciones aumentaron más que las importaciones. En efecto, las exportaciones de Chile aumentaron un 16,2% interanual a USD 8.344 millones, principalmente debido a mayores envíos de minerales (+21,1% a USD 4.901 millones) y bienes industriales (+10,1% a USD 3.192 millones). Por otro lado, las importaciones a Chile crecieron un 6,8% interanual más suave a USD 7.049 millones, debido al aumento en las compras de bienes de consumo (+7% a USD 1.960 millones) y bienes intermedios (+10,9% a USD 4.242 millones). Proyecciones del Tipo de Cambio Según lo mencionado anteriormente, durante la jornada podríamos estar viendo que el dólar vaya en busca de las zonas entre los $932 y $950 pesos por dólar. Si en EE.UU. se va dejando atrás el pánico por una posible recesión, veríamos el billete verde más cercano a los $950 pesos por dólar. Por el contrario, si Estados Unidos muestra índices de enfriamiento y se hace más probable la supuesta recesión, veríamos el dólar más cercano a los $932. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "