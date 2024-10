Apertura USDCLP 07.10.2024

Inicio de semana con alza del dólar internacional impulsado por datos laborales y perspectivas económicas de Estados Unidos El dólar ha iniciado la semana con un movimiento alcista, acumulando un crecimiento del 2.5% desde el pasado 26 de septiembre. Este repunte ha sido respaldado por la publicación de las Nóminas de empleo no agrícola (NFP) el viernes anterior, las cuales reflejaron una recuperación robusta del mercado laboral en Estados Unidos. Este dato positivo, acompañado por un informe de Goldman Sachs que reduce el riesgo de recesión en EE.UU. al 15%, ha consolidado el fortalecimiento del dólar. La firma destacó el notable incremento en la generación de empleo durante septiembre como un indicador clave de la mejora económica. Esta semana será crucial para el futuro del billete verde, con la atención puesta en declaraciones de miembros de la Reserva Federal (FED) y la publicación de las actas de la última reunión de este ente regulador, programadas para el miércoles. Además, el jueves y viernes se darán a conocer los índices de Precios al Consumidor (IPC) y Precios al Productor (IPP), respectivamente. Estos datos serán determinantes, ya que no habrá una nueva reunión de la FED en octubre, lo que otorga mayor relevancia a los indicadores acumulados de cara a la próxima reunión en noviembre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil China y los efectos limitados en el mercado del cobre pese a los estímulos económicos Mientras tanto, en China, continúa el rally alcista en los mercados gracias a los estímulos económicos que el gobierno ha implementado para reactivar su economía. Estos estímulos han mostrado ser efectivos, aunque aún no han impactado significativamente en el precio del cobre, que permanece en una fase de lateralización. Este estancamiento del metal rojo se debe principalmente a la fortaleza del dólar y a que la demanda china no ha alcanzado niveles suficientes para provocar un aumento notable en su cotización. En Chile, el tipo de cambio ha sido sensible a estos movimientos globales. Desde finales de septiembre, el dólar ha recuperado más del 3.6% de su valor frente al peso chileno, alcanzando los $925 el pasado viernes, para cerrar la jornada en $923. La publicación de la balanza comercial de Chile esta semana será clave para el tipo de cambio. Si se mantiene el escenario actual, el dólar podría buscar los $940. En caso contrario, podría corregir hacia niveles cercanos a los $900, que ha servido como soporte durante gran parte del año. Chile Registra Superávit Comercial en Septiembre de 2024 Chile ha registrado un superávit comercial de 1.816 millones de USD en septiembre de 2024, consolidando su balanza comercial en cifras positivas. Históricamente, el país ha mantenido un promedio de 570 millones de USD en su balanza comercial desde 1991, alcanzando un máximo histórico de 3.019 millones de USD en abril de 2007, y su peor registro en octubre de 2008, con un déficit de -1.336 millones de USD. Estos valores resaltan la importancia de los ciclos económicos y cómo la evolución del comercio exterior influye directamente en la economía chilena. En septiembre, las exportaciones chilenas crecieron un 8,7% interanual , alcanzando los 7.853 millones de USD, principalmente impulsadas por los productos mineros , que subieron un 13,7%, destacando el alza del 21,1% en los envíos de cobre. También, los productos agrícolas, forestales y pesqueros experimentaron un notable crecimiento del 28,4%, con un incremento del 27,5% en el sector de frutas. Sin embargo, las ventas de productos manufacturados disminuyeron un 2,2%, lo que demuestra una leve desaceleración en este segmento. En cuanto a las importaciones , Chile observó una caída significativa, disminuyendo a 6.037 millones de USD en septiembre, desde los 6.879 millones de USD registrados en agosto de 2024. A lo largo de los años, las importaciones en Chile han promediado 3.578 millones de USD, alcanzando un máximo histórico de 9.016 millones de USD en agosto de 2022, y un mínimo histórico de 492,60 millones de USD en febrero de 1991.

