Apertura USDCLP 07.11.2024

Corrección en el Tipo de Cambio tras Expectativas de Reducción de Tasas de Interés en EE.UU. El tipo de cambio del dólar ha iniciado la jornada con un retroceso, eliminando las ganancias obtenidas luego de la victoria de Donald Trump. Este ajuste se atribuye principalmente a las expectativas de una reducción en los tipos de interés en Estados Unidos, lo que presiona al dólar a la baja. En términos generales, una disminución en las tasas de interés tiende a depreciar la moneda base —en este caso, el dólar—, al incentivar la actividad económica mediante el aumento del crédito corporativo y del consumo interno. Nivel del tipo de cambio : El dólar ha descendido desde un máximo reciente de 976 hasta ubicarse en la zona de los 956. Este nivel es importante desde un enfoque técnico, ya que se encuentra próximo a un soporte en torno a los 955, donde podría experimentarse un rebote alcista o bien continuar la corrección bajista.

Expectativas en torno a la Fed: La evolución del tipo de cambio dependerá en gran medida de los comentarios de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, durante su próxima conferencia de prensa. Powell podría dar señales sobre el rumbo de la política monetaria, lo que influirá directamente en el comportamiento del dólar. Perspectivas para el Peso Chileno Un escenario favorable para el fortalecimiento del peso chileno pasaría por una reducción de 25 puntos base en las tasas de interés, junto con un tono de Powell que confirme la disposición de la Fed hacia una política de flexibilización monetaria sostenida. Esto abriría la posibilidad de un mayor fortalecimiento del peso chileno, con un posible objetivo en torno a los 947 en el corto plazo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Factores clave a monitorear: Declaraciones de Powell : Su tono sobre las políticas futuras de la Fed.

: Su tono sobre las políticas futuras de la Fed. Soporte técnico : Comportamiento del dólar en torno al nivel de 955, crucial para definir si habrá un rebote o si continuará la corrección bajista.

: Comportamiento del dólar en torno al nivel de 955, crucial para definir si habrá un rebote o si continuará la corrección bajista. Expectativas del mercado: La percepción sobre el rumbo de la política monetaria de EE.UU. USDCLP M5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "