Apertura USDCLP 11.09.2024

El dólar cede terreno mientras el cobre se recupera El tipo de cambio en Chile ha mostrado una tendencia bajista, ubicándose en torno a los 942 pesos por dólar, y con proyecciones que podrían llevarlo a los 934 pesos en las próximas jornadas. Este escenario se da en un contexto donde el dólar internacional registra caídas cercanas al 0.27%, a la espera de la publicación del dato de IPC en EE.UU., que será clave para las futuras decisiones de la Reserva Federal. El mercado espera que la inflación en EE.UU. muestre un descenso, con proyecciones de una caída desde el 2.9% al 2.6%. Un dato menor a lo esperado reforzaría las expectativas de un recorte en las tasas de interés por parte de la Fed en su reunión del 18 de septiembre, lo que podría debilitar aún más al dólar y favorecer una apreciación del peso chileno. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por otro lado, el cobre se encuentra en una jornada alcista, con alzas cercanas al 1.35%, luego de haber registrado una leve recuperación tras los datos de balanza comercial de China, que resultaron más débiles de lo previsto. El impulso en el precio del metal rojo está siendo respaldado por la debilidad del dólar estadounidense, ya que los operadores están a la espera de los datos clave de inflación en EE.UU.. Proyecciones del tipo de cambio Durante la jornada, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $939 y $958 pesos por dólar. Si los datos de inflación en EE.UU. confirman una desaceleración, es probable que el tipo de cambio retroceda hacia los $939 pesos. Por otro lado, si la inflación en EE.UU. sigue mostrando resistencia, el dólar podría ganar fuerza, llevando el tipo de cambio a niveles cercanos a los $958 pesos en el corto plazo. USDCLP Fuente: xStation 5

