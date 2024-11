Apertura USDCLP 15.11.2024

Apertura Plana para el Tipo de Cambio: Peso Chileno en $975 por Dólar El tipo de cambio USDCLP inicia la jornada de hoy en niveles cercanos a los $975, un respiro tras una semana de fuertes alzas impulsadas por la victoria del presidente electo Donald Trump. La fortaleza del dólar, en línea con expectativas tras las elecciones, ha moderado su ritmo debido a los últimos datos económicos de Estados Unidos, lo que ha llevado al índice dólar a una baja de aproximadamente 0,4% en la jornada actual. Factores Clave para el Tipo de Cambio Declaraciones de Jerome Powell : El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló ayer que no hay garantías de un recorte de tasas en la próxima reunión de diciembre, manteniendo un tono robusto respecto a la política monetaria. Esta postura limita las expectativas de una flexibilización en la política de la Fed, proporcionando un posible soporte al dólar.

Anuncio del Ministerio de Hacienda de Chile : El Ministerio de Hacienda ha duplicado el límite máximo de su programa de venta de dólares, con el objetivo de fortalecer el peso chileno. Este anuncio motivó a los inversionistas extranjeros a vender más de 600 millones de dólares , proporcionando un impulso adicional al peso y buscando reducir la presión en el tipo de cambio.

Datos Económicos : Estados Unidos : Hoy se publicarán las ventas minoristas, que representan casi dos tercios del PIB estadounidense. Este dato es clave para el mercado, ya que podría ofrecer pistas sobre la salud económica y, por ende, la dirección de la política monetaria. China : Las ventas minoristas en China superaron las previsiones, fortaleciendo el índice Hang Seng e impulsando el precio del cobre, principal exportación de Chile, lo que respalda al peso chileno.

Perspectivas del Tipo de Cambio Escenario de Fortalecimiento del Peso Chileno: Si el peso sigue beneficiándose de los anuncios de venta de dólares y un panorama económico positivo en China, el tipo de cambio podría consolidarse por debajo de los $970. Escenario de Recuperación del Dólar: Si los datos en EE.UU. resultan robustos, aumentando las expectativas de un dólar fuerte, el USDCLP podría volver a buscar niveles en torno a los $985, con un posible repunte hacia nuevos máximos en los $990. USDCLP M15 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation 5

