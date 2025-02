Apertura USDCLP 22.08.2024

Continúa la Tendencia Bajista del Tipo de Cambio en Chile El peso chileno sigue aprovechando la debilidad del dólar internacional, logrando una apreciación significativa de 3,5% durante el mes de agosto. En la última jornada, el tipo de cambio alcanzó niveles que no se observaban en poco más de un mes, variando $10 pesos a la baja durante la sesión de ayer. Factores Clave Caída del Dólar Index : Desde mayo, cuando alcanzó su punto más alto del año, el Dólar Index ha mostrado una caída del 4% , volviendo a los niveles en los que comenzó el 2024. Esta caída se atribuye a las crecientes expectativas de un primer recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (FED) , especialmente tras la presentación de las minutas ayer. Ya es casi un hecho que el ciclo de recortes comience en la reunión de septiembre.

Impacto de Jackson Hole: Las palabras del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole este viernes serán cruciales para determinar si esta tendencia bajista del dólar se mantiene marcada. La orientación futura de la política monetaria de la Fed es vital para los mercados globales y, por ende, para el tipo de cambio. El Cobre También se Beneficia Recuperación del Metal Rojo: El cobre, otro de los beneficiados por la caída del dólar, ha recuperado 4,66% desde su punto más bajo este mes. Las expectativas apuntan a que la cotización del metal podría seguir subiendo hacia finales de año, impulsada por la debilidad del dólar y las perspectivas de demanda global. Expectativas para Hoy USDCLP Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Apertura al alza tras fortalecimiento del dólar index y también una apertura bajista para el cobre pese a la recuperacion de los ultimos dias, llevo a un debilitamiento de la divisa hacia los 920, este representa un repunte desde los 912 pesos por dólar que alcanzo durante el inicio de la semana. Fuente: xStation 5

