Apertura USDCLP 23.08.2024

Apertura a la Baja para el Tipo de Cambio en Chile: Expectativas en Torno al Discurso de Jerome Powell Nuestro tipo de cambio local apunta a una apertura a la baja, situándose por debajo de los $920 pesos chilenos por dólar americano. Este movimiento es reflejo de un dólar index que cotiza con caídas y se alista para anotar su quinta semana consecutiva de pérdidas. Expectativas ante el Discurso de Jerome Powell Todo esto ocurre en la previa del discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien se dirigirá al mercado con palabras que podrían ser decisivas. Los inversores están atentos, no solo para saber si se reducirán las tasas, sino cómo se realizará ese recorte: ¿25 puntos básicos o 50 puntos básicos? Además, están interesados en conocer qué espera la Fed para el resto del año. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las declaraciones de Powell tienen el potencial de seguir impulsando al dólar index a la baja o, por el contrario, de generar rupturas en su tendencia bajista actual. Proyecciones para el Tipo de Cambio Escenario Favorable para una Baja de Tasa Más Fuerte : Si Powell da un discurso que favorezca una baja de tasa de 50 puntos básicos , podríamos ver al tipo de cambio cayendo por debajo de los $914 pesos .

Escenario Contrario: Si el discurso de Powell no sugiere un recorte tan significativo, el tipo de cambio podría retomar niveles anteriores, buscando nuevamente el techo situado en torno a los $920 pesos. La jornada de hoy será clave para definir la dirección del tipo de cambio, con los mercados pendientes de cada palabra del presidente de la Fed. USDCLP Fuente: xStation 5

