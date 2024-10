Apertura USDCLP 25.10.2024

Apertura del Tipo de Cambio USDCLP: Resistencia en los 950 y Factores de Volatilidad El tipo de cambio USDCLP abrió con una leve alza, situándose en torno a los 947 pesos por dólar, en una semana marcada por la volatilidad y la especulación en torno a diversos factores internacionales. El tipo de cambio ha intentado consolidarse en el rango superior de los 950 pesos, un nivel clave que ha servido como techo en al menos dos ocasiones recientes. Factores Clave de la Semana Fortaleza del dólar estadounidense: La especulación en torno a una posible victoria de Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales de EE. UU. ha impulsado la demanda del dólar, contribuyendo a su fortalecimiento frente a monedas emergentes como el peso chileno. Comportamiento del cobre y la economía china: La apreciación del cobre y los estímulos económicos de China han añadido resistencia a una apreciación sostenida del USDCLP, contrarrestando parcialmente el impacto de la fortaleza del dólar. Estos factores han contribuido a que las rupturas de la zona de 950 pesos hayan sido rechazadas, generando caídas de hasta 10 pesos tras tocar dicho techo. Ausencia de datos locales: La falta de indicadores económicos importantes en la semana ha dejado el tipo de cambio sujeto a la especulación y los flujos externos. El mercado sigue atento a la dinámica entre las elecciones en Estados Unidos y las políticas de estímulo en China, ambas con potencial de seguir afectando el valor del dólar. Perspectiva a Corto y Mediano Plazo Posibles alzas a corto plazo : Si el dólar mantiene su fortalecimiento, el tipo de cambio podría intentar nuevamente romper los 950 pesos, un nivel que ha actuado como resistencia durante este año.

Escenarios de consolidación y cambio de tendencia: En el mediano plazo, el tipo de cambio muestra indicios de cambio de tendencia, lo que podría llevar a caídas hacia los 930 pesos, aunque para ello deberá consolidarse primero por debajo de los 940 pesos, una zona clave en la tendencia. USDCLP

Fuente: xStation 5

