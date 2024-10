Apple cae un 2,50% por supuestas menores entregas de iPhone para los próximos trimestres 🔴

Las acciones de Apple (AAPL.US) cayeron m谩s de un 2,5% hoy despu茅s de que Wall Street recibiera informes an贸nimos sobre recortes planificados en las entregas de iPhone en 10 millones de unidades desde el cuarto trimestre de 2024 hasta la primera mitad de 2025, lo que sugiere una demanda m谩s d茅bil. Adem谩s, la agencia de protecci贸n al consumidor estadounidense CFPB est谩 dispuesta a prohibir a Goldman Sachs ofrecer tarjetas de cr茅dito en asociaci贸n con Apple Pay, ya que se descubri贸 que ambas compa帽铆as hab铆an violado las leyes de protecci贸n al consumidor. Goldman pagar谩 19,8 millones de d贸lares en compensaci贸n y una multa de 45 millones de d贸lares, mientras que Apple se enfrentar谩 a una multa de 25 millones de d贸lares. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente : xStation 5

