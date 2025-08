Aranceles de EE.UU. presionan al franco suizo

El par EUR/CHF se encuentra bajo el foco este 1 de agosto de 2025, tras una sorpresiva medida del gobierno de EE.UU.: el presidente Donald Trump anunció un arancel del 39 % sobre productos importados desde Suiza, uno de los más altos jamás aplicados por EE.UU. Este nuevo impuesto supera el 31 % inicialmente anunciado y está muy por encima de los aranceles impuestos a la UE, Japón y Corea del Sur (15 %). EE.UU. impone aranceles récord a Suiza La decisión responde al intento de Washington por reducir su déficit comercial con Suiza, que alcanzó los USD 38.000 millones el año pasado. El objetivo: presionar a las empresas para que trasladen producción a EE.UU. y así corregir los desequilibrios globales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El gobierno suizo expresó su "profundo pesar" y ya inició negociaciones para revertir la medida. Si no se logra un acuerdo antes del 7 de agosto, los nuevos aranceles entrarán en vigor. Además, EE.UU. advirtió que cualquier intento de desvío comercial mediante terceros países será penalizado con un arancel adicional del 40 %. Los sectores más afectados son pilares de las exportaciones suizas: Farmacéuticas (Novartis, Roche)

Relojería (Swatch, Rolex)

Confitería (Lindt) El impacto anticipado: pérdida de competitividad, menor volumen de ventas y posibles traslados de producción en el largo plazo. El lobby industrial suizo calificó la medida como “peligrosa” y advirtió sobre “problemas estructurales duraderos” para la economía exportadora del país. Inflación en Suiza y posible recorte del SNB tasas de interés El último dato de inflación en Suiza (junio) muestra presiones extremadamente bajas: IPC interanual: 0,0 %

Variación mensual: +0,2 %

Alimentos y bebidas no alcohólicas: –0,3 % interanual El Banco Nacional Suizo (SNB) recortó su tasa de interés a 0 % en junio. Ante el bajo nivel de precios (relacionado con un franco suizo fuerte) y los nuevos desafíos económicos, no se descarta un nuevo recorte hacia terreno negativo en septiembre. La posibilidad de intervención cambiaria parece descartada por ahora. El SNB ha evitado mencionar acciones directas sobre el tipo de cambio euro franco, en parte para no tensionar aún más las relaciones con EE.UU., que históricamente ha criticado cualquier manipulación cambiaria. Análisis técnico del par EUR/CHF Tras la noticia de los aranceles, el franco suizo se debilitó levemente frente al euro. El par EUR/CHF cotiza actualmente en torno a 0,93, tras haber tocado su nivel más bajo desde mediados de abril durante la apertura del día. La zona entre 0,9230 y 0,9300 actúa como un soporte técnico importante. Aun así, la volatilidad sigue siendo contenida. Si el entorno económico empeora y el SNB recorta nuevamente las tasas, el franco suizo podría debilitarse aún más frente al euro o el dólar durante los próximos meses. Fuente: xStation5.



