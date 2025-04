Aranceles sobre China suben a un total de 145% 📢

Funcionarios de la Casa Blanca informaron hoy a CNBC que el valor total de los aranceles impuestos a China ha aumentado a 145%. Esta cifra incluye: Aranceles relacionados con el fentanilo de 20%

La tasa de aranceles rec铆procos, que ha sido elevada a 125% (desde el 84% anterior) Como resultado, las tensiones econ贸micas entre China y Estados Unidos se est谩n profundizando, lo que podr铆a afectar la situaci贸n econ贸mica estadounidense. Aunque la situaci贸n no parece tan grave como la de la semana pasada鈥攃uando Trump anunci贸 aranceles amplios a casi todo el mundo鈥China sigue siendo un socio comercial muy importante para EE. UU., especialmente en el sector tecnol贸gico. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Los futuros del 铆ndice Nasdaq 100 (US100) contin煤an su ca铆da tras el repunte r茅cord de ayer. Fuente: xStation

