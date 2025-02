Arista Networks cae tras la publicación de los resultados del cuarto trimestre 📊

Arista Networks (ANET.US) inform贸 de unos resultados que superaron las expectativas, con el mayor crecimiento de los ingresos en cinco trimestres. Adem谩s, la empresa reiter贸 sus previsiones para 2025. A pesar de ello, en la reacci贸n inicial del mercado, las operaciones previas a la apertura del mercado mostraron ligeros descensos. Los inversores est谩n preocupados por la fuerte concentraci贸n de ingresos de la empresa procedentes de las grandes empresas tecnol贸gicas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Las operaciones previas a la apertura del mercado se detuvieron en un nivel de soporte clave definido por el l铆mite inferior de la tendencia alcista que se mantiene desde mediados de 2024. Fuente: xStation La empresa super贸 las expectativas del mercado en todas las m茅tricas clave. Inform贸 de unos ingresos de 1.930 millones de d贸lares, lo que supone un aumento interanual del 25%. El din谩mico crecimiento de los ingresos de Arista comenz贸 en 2022, pero en la segunda mitad de 2023, el efecto de base alta contribuy贸 a una ralentizaci贸n del crecimiento. Como resultado, la lectura del 4T24 marca el mayor crecimiento de ingresos desde el 3T23, y la compa帽铆a alcanz贸 otro nivel r茅cord de ventas. Al mismo tiempo, el costo de los ingresos creci贸 a un ritmo m谩s r谩pido que los ingresos, lo que provoc贸 una disminuci贸n de 1,3 puntos porcentuales en el margen operativo en comparaci贸n con el 4T23. A pesar de esto, el margen del 47% sigue estando 2 puntos porcentuales por encima de las expectativas. Para 2025, la compa帽铆a reafirm贸 sus pron贸sticos anteriores, esperando un crecimiento de ingresos del 17% interanual, lo que llevar铆a los ingresos a $ 8.2 mil millones. Esta proyecci贸n parece algo conservadora y ha puesto en duda el gasto de las grandes tecnol贸gicas (en particular de Microsoft y Meta) en el desarrollo de inteligencia artificial generativa. Dada la creciente concentraci贸n de ingresos de Arista en este segmento, los inversores temen que una posible desaceleraci贸n del gasto de los actores clave pueda amenazar la capacidad de la empresa para mantener altas tasas de crecimiento. RESULTADOS DEL 4T24 BPA ajustado: $0,65 (estimado $0,57)

$0,65 (estimado $0,57) Ingresos : 1.930 millones de d贸lares (+25 % interanual) (estimado en 1.900 millones de d贸lares) Ingresos por productos: 1.610 millones de d贸lares (+23 % interanual) (estimado en 1.600 millones de d贸lares) Ingresos por servicios : 322,3 millones de d贸lares (+40 % interanual) (estimado en 294,5 millones de d贸lares)

: 1.930 millones de d贸lares (+25 % interanual) (estimado en 1.900 millones de d贸lares) Costo de ingresos: 699,4 millones de d贸lares (+29 % interanual) (estimado en 688,3 millones de d贸lares) Costo de ingresos del producto: $643,6 millones (+30 % interanual) (est. $633,7 millones) Costo de ingresos del servicio: $55,8 millones (+23% interanual) (estimado $58,6 millones)

699,4 millones de d贸lares (+29 % interanual) (estimado en 688,3 millones de d贸lares) Margen operativo ajustado: 47% frente al 48,3% del a帽o anterior (estimado 44,9%)

47% frente al 48,3% del a帽o anterior (estimado 44,9%) Bruto ajustado Margen: 64,2% frente al 65,4% del a帽o anterior

