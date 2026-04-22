ASM International impulsa la tecnología europea y publica previsiones “estelares”

Anoche, el gigante neerlandés de equipos para semiconductores ASM International publicó sus resultados del 1T 2026, que superaron las expectativas y marcaron nuevos récords de márgenes. Esta mañana, las acciones de la compañía saltan un +8,4% hasta máximos históricos, arrastrando al alza a todo el sector tecnológico europeo y situando a ASMI en la cima del índice paneuropeo.

El sector tecnológico impulsa las subidas de hoy en Europa.

Citi comentó: “ASM superó significativamente las expectativas y elevó sus previsiones, incluso para los estándares de la industria de semiconductores.”

📊 Cifras clave

Resultados 1T 2026

Ingresos: 862,5 M€ vs. 828,5 M€ esperados (LSEG) — en el extremo superior de la guía de la compañía (830 M€ ±4%)

Crecimiento interanual de ingresos: +3% reportado / +16% a tipo de cambio constante

Margen bruto: 53,3% — apoyado por un mix de productos favorable (hace un año: 53,4%)

Margen operativo ajustado: 33,1% — récord trimestral (hace un año: 32,3%)

Beneficio neto ajustado: 246 M€ — +54 M€ interanual

🔭 Guía 2T 2026

Ingresos previstos 2T 2026: ~980 M€ ±5% a tipo de cambio constante

El consenso (LSEG) era de 883,9 M€ — la compañía está muy por encima

Se espera que el H2 2026 sea más fuerte que el H1 — la dirección mantiene una visión optimista para todo el año

🀏 ¿Qué está impulsando este crecimiento?

Tres motores principales destacan en los resultados:

1. Demanda en Logic/Foundry

Fuerte desempeño en nodos de vanguardia

Rebound claro en China (la compañía indica crecimiento interanual de ingresos en el país)

2. Inversión impulsada por la IA

Los clientes aceleran inversiones en capacidad para infraestructura de IA

La producción de líneas piloto para el nodo de 1,4 nm comenzará en el H2 2026

3. Mix de productos favorable y control de costes

Margen operativo récord

Aumento del gasto en I+D sin deterioro de rentabilidad

CEO Hichem M'Saad: “Los clientes están aumentando su gasto en procesos tecnológicos de última generación e invirtiendo en líneas piloto para el proceso de 1,4 nm — que podrían utilizarse en productos de Nvidia y Apple.”

📈 Mercado y valoración

Acciones +63,8% YTD (incluida la sesión de hoy) — mejor rendimiento del STOXX 600

La compañía ha dejado de publicar datos de nuevos pedidos (bookings) Analistas como Degroof Petercam lo minimizan: “Con una guía así, nos da absolutamente igual.”

PER adelantado ~38x — prima frente al sector, justificada por márgenes récord y exposición a la IA

Fuente: xstation