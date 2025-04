ASML – Previsión de Resultados del 1T 2025: Navegando la Incertidumbre Arancelaria

A medida que ASML Holding se prepara para presentar sus resultados del primer trimestre el miércoles 16 de abril de 2025, los inversores están centrando su atención en cómo el gigante de equipos para semiconductores abordará la incertidumbre en torno a los aranceles, al tiempo que mantiene su posición clave dentro de la cadena global de suministro de chips. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Principales expectativas de desempeño Ingresos de 7.750 millones de euros (8.790 millones de dólares), lo que representa un aumento interanual del 47 %

Beneficio por acción (BPA) estimado en aproximadamente 5,7 euros

Margen bruto del 52,5 % , una mejora frente al 51,7 % del trimestre anterior

Reservas netas por 4.890 millones de euros , frente a 3.610 millones del mismo periodo del año anterior

Pedidos de sistemas EUV por un valor aproximado de 1.580 millones de euros Expectativas de Resultados Fuente: Bloomberg L.P. Enfoque en Aranceles y Geopolítica ASML fue temporalmente excluida de los aranceles base del 10 %, pero se espera que se apliquen aranceles específicos al sector de semiconductores bajo las disposiciones de seguridad nacional de la Sección 232. La empresa podría estar parcialmente protegida debido a la fabricación en EE. UU. de componentes clave de sus máquinas, incluidas las fuentes de luz EUV. Actualmente no existen alternativas viables a los sistemas de litografía avanzada de ASML, cuyo coste puede alcanzar los 350 millones de euros por unidad. Los ingresos provenientes de EE. UU. (17 % en 2024) podrían crecer a medida que la producción de chips se traslada a suelo estadounidense. Dinámica de Mercado China representó el 42 % de los pedidos en 2024, proporción que según la propia ASML podría caer al 20 % en 2025. Sin embargo, analistas de Mizuho y Jefferies anticipan que los fabricantes chinos de semiconductores mantendrán niveles relativamente altos de pedidos en el 1T, mientras empresas como SMIC continúan acumulando máquinas DUV más antiguas como protección ante posibles restricciones a la exportación. El mayor cliente de ASML, TSMC (Taiwán), planea invertir 100.000 millones de dólares en cinco plantas en EE. UU. La empresa cuenta con una cartera de pedidos por valor de 35.000 millones de euros, lo que otorga alta visibilidad sobre ingresos futuros, mientras que los largos plazos de entrega de sus equipos actúan como amortiguador ante fluctuaciones de corto plazo en el mercado. ASML mantiene su objetivo de ingresos anuales para 2025 en el rango de 30.000 a 35.000 millones de euros. Los analistas de Jefferies consideran probable que las ventas se sitúen en la mitad o parte superior de este rango, aunque se espera que el tono de la compañía sea más prudente en comparación con el 4T, debido a preocupaciones macroeconómicas y a incertidumbres relacionadas con la demanda de inteligencia artificial. Se recomienda a los inversores estar atentos a posibles cambios en las proyecciones, tendencias en la cartera de pedidos y la valoración de la compañía respecto a la sostenibilidad de la demanda impulsada por la IA, durante la llamada de resultados. ASML (Gráfico Diario) Actualmente, la acción cotiza dentro del canal de consolidación que mantuvo durante todo 2023. Los compradores podrían buscar una ruptura al alza por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6 %, mientras que los vendedores probablemente intenten volver a poner a prueba el mínimo anual. El RSI permanece en una divergencia bajista de largo plazo, la cual podría romperse si se logra un máximo más alto, escenario que también se aplica al MACD. Fuente: xStation 5

