Los mercados reaccionaron positivamente a la postergación de los infames “aranceles a todo” del presidente Donald Trump, que, a principios de febrero, habían suscitado grandes preocupaciones sobre el futuro del comercio internacional. Inicialmente estrictos y sin excepciones, estos aranceles son vistos ahora por muchos analistas como una mera amenaza pasajera, a medida que se suavizan las expectativas sobre las decisiones de la administración estadounidense. Está previsto que a principios de abril se presente a Trump un plan detallado para los llamados aranceles de represalia, mientras que los aranceles generales sobre el acero y el aluminio están previstos para mediados de marzo. La volatilidad del mercado del viernes estará impulsada principalmente por los datos de Estados Unidos. Los inversores seguirán de cerca las ventas minoristas, la producción industrial y los precios del comercio exterior, que son cruciales en el contexto de las crecientes preocupaciones por la inflación y los planes económicos de Donald Trump. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Publicación de datos económicos clave 08:30 AM, Suiza - Datos de inflación de enero: IPP: real 0,1 % intermensual; pronóstico 0,1 % intermensual; anterior 0,0 % intermensual; IPP: real -0,3 % interanual; anterior -0,9 % interanual; 09:00 AM, España - Datos de inflación de enero: IPC español: pronóstico 0,2 % intermensual; anterior 0,5 % intermensual; IPC español: pronóstico 3,0 % interanual; anterior 2,8 % interanual; IPCA español: pronóstico -0,1 % intermensual; anterior 0,4 % intermensual; IPCA español: pronóstico 2,9 % interanual; anterior 2,8 % interanual; IPC básico: pronóstico 2,4 % interanual; anterior 2,6 % interanual; 09:00, Polonia – Datos finales de inflación de enero: Índice IPC: anterior 4,7 % interanual Índice IPC: anterior 0,0 % intermensual 10:00, China – Nuevos préstamos para enero: Previsión 770.000 millones; anterior 990.000 millones 11:00, Eurozona – Datos del mercado laboral: Cambio de empleo (T4): Previsión 0,8 % interanual; anterior 1,0 % interanual Cambio de empleo (t/t) (T4): Previsión 0,1 %; anterior 0,2 % Empleo total (T4): anterior 169.112,9K 11:00, Eurozona – Datos del PIB (revisión): PIB (T4): Previsión 0,9 % interanual; anterior 0,9 % interanual PIB (t/t) (T4): Previsión 0,0 %; Anterior 0,4 % 13:30, Canadá – Datos de ventas de diciembre: Ventas mayoristas: Previsión 0,1 % m/m; Anterior -0,2 % m/m Ventas de vehículos nuevos: Anterior 160 900 m/m Ventas industriales: Previsión 0,6 % m/m; Anterior 0,8 % m/m 14:30, Estados Unidos – Datos de ventas minoristas de enero: Ventas minoristas: Anterior 3,92 % interanual Ventas minoristas: Previsión -0,2 % m/m; Anterior 0,4 % m/m Ventas minoristas excluyendo gasolina y automóviles: Anterior 0,3 % m/m Ventas minoristas básicas: Previsión 0,3 % m/m; Anterior 0,4 % m/m 14:30, Estados Unidos – Balanza comercial de enero: Índice de precios de importación: Previsión 0,4 % m/m; Anterior 0,1 % m/m Índice de precios de exportación: pronóstico 0,3 % m/m; anterior 0,3 % m/m 15:15, Estados Unidos – Producción industrial de enero: Producción industrial: anterior 0,55 % a/a Producción industrial: pronóstico 0,3 % m/m; anterior 0,9 % m/m Producción industrial: pronóstico 0,1 % m/m; anterior 0,6 % m/m 16:00, Estados Unidos – Datos de inventarios: Inventarios minoristas excluyendo automóviles (diciembre): pronóstico 0,2 %; anterior 0,5 % Inventarios comerciales (diciembre): pronóstico 0,0 % m/m; anterior 0,1 % m/m 19:00, Estados Unidos – Datos del PIB: Modelo de PIB de la Reserva Federal de Atlanta (T1): pronóstico 2,9 %; anterior 2,9 %

