AUD: tasas bajas, confianza decreciente y un mercado que ya no espera milagros

El recorte de tasas al 3,85 % por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA), anunciado este 20 de mayo, ha sido recibido por los mercados con una mezcla de resignación y escepticismo. El ajuste de 25 puntos básicos, segundo del año, consolida una tendencia que podría marcar el tono de todo 2025: el dólar australiano como una de las monedas más presionadas del G10, no por un choque externo, sino por una decisión interna que refleja un cambio estructural en la política monetaria del país. Este panorama plantea preguntas incómodas para economistas y operadores: ¿cómo se justifica la debilidad del AUD en un entorno donde la inflación parece estar bajo control? Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Inflación bajo control, pero señales de debilidad futura A simple vista, los últimos datos inflacionarios deberían ser motivo de optimismo. La inflación general se ha situado en el 2,4 %, mientras que la subyacente (trimmed mean) ha bajado al 2,9 %, ambos niveles dentro del rango objetivo del RBA. Sin embargo, el mercado interpreta estos datos no como una señal de estabilidad, sino como la antesala de un enfriamiento económico más profundo del esperado. La clave está en el cambio de expectativas. Desde el primer recorte en febrero, los operadores comenzaron a descontar un ciclo más agresivo de relajación. Con el nuevo ajuste ya ejecutado, los swaps de tasas anticipan más de 50 puntos básicos adicionales de recortes antes de fin de año, probablemente en agosto y noviembre. Esta dinámica responde no solo a un análisis técnico, sino a un deterioro estructural en las perspectivas de crecimiento australiano. Factores que impulsan la debilidad del AUD Desaceleración económica interna : el consumo privado se ha estabilizado pero no crece, y el mercado de la vivienda sigue mostrando señales de fragilidad.

Exposición a la economía china : el enfriamiento de China, principal socio comercial de Australia, impacta directamente las exportaciones australianas.

Condiciones de crédito restrictivas : tras los máximos de 2022, el crédito se ha encarecido notablemente, limitando la inversión y el gasto.

Confianza empresarial deprimida: los niveles de inversión y expectativas del sector privado siguen sin recuperarse de manera sostenida. En este contexto, el dólar australiano se ha convertido en una moneda sistemáticamente vendida, especialmente en entornos donde prevalece la aversión al riesgo. La percepción de que el RBA ha adoptado una postura más dovish que el resto de los principales bancos centrales reduce su atractivo relativo frente a otras divisas del G10. Reconfiguración de flujos y divergencia monetaria Desde una perspectiva de flujos globales, los fondos institucionales están rotando posiciones hacia divisas con mayor atractivo en términos de carry trade. El USD sigue ofreciendo un diferencial de tasas favorable. El NZD, a pesar de compartir problemas estructurales similares con Australia, ha mantenido una política monetaria más restrictiva. Incluso el JPY, históricamente débil, comienza a apreciarse ante las señales de un eventual abandono de la política de tipos ultra bajos por parte del Banco de Japón. En este escenario, el AUDJPY se ha convertido en un termómetro clave del sentimiento del mercado. El cruce ha roto el soporte técnico de 92,85 – 92,75, con un RSI en zona de sobreventa y un MACD claramente en territorio negativo. Desde el análisis técnico, esto abre espacio para nuevas caídas hacia los niveles de 90,60 e incluso 88,80, si se intensifica la narrativa de divergencia monetaria entre Australia y Japón. El mensaje es claro: mientras otros bancos centrales aún dudan sobre cuándo comenzar su ciclo de relajación, Australia ya ha tomado la delantera, pero a un costo evidente. La pérdida de atractivo del AUD no es un accidente, sino el reflejo de una economía que necesita apoyo pero pierde tracción frente a sus pares. Y en un mundo financiero guiado por expectativas, eso se paga en el mercado. _______ Alejandro de Luis Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio. ___________________



