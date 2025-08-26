Leer más

▶️ Audio de Mercados

10:29 26 de agosto de 2025

▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
 

📊 Mercados con tono bajista: Europa abre en rojo 📉, mientras en EE.UU. destacan caídas en bienes duraderos (-2,8%) y bonos 10Y al alza (4,3%) con 83% de probabilidad de recorte Fed en septiembre; la plata se acerca a máximos desde 2011 🪙 y el café corrige tras 380c/lb ☕ por problemas en Brasil. Conclusión: más volatilidad global, presión en activos de riesgo y soporte en metales y agrícolas como refugio.

-------------------------------------------------------------------------------------

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí: 

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Escrito por

Gonzalo Muñoz

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

27.08.2025
18:57

🔝S&P 500 cerca del récord antes de Nvidia

Futuros, ponderación y nivel récord Los futuros del S&P 500 suben aproximadamente un 0,1% antes de los resultados financieros de Nvidia,...

 18:40

Resultados Trimestrales de NVIDIA: ¿Volverá a Sorprender el Gigante de la IA al Mercado?

Publicación y volatilidad esperada Hoy, después del cierre del mercado, Nvidia (NVDA.US) publicará sus resultados financieros....

 17:59

Dólar en Colombia hoy: sube frente al peso por tensiones externas

Dólar gana terreno frente al peso colombiano en jornada marcada por tensiones externas El dólar en Colombia inició la jornada del...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo