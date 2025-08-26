ÚLTIMA HORA: La confianza del consumidor en EE.UU. supera las estimaciones 📈

-
US CB Consumer Confidence (agosto): 97,4 (pronóstico 96,5, previo 97,2)
Índice de la Fed de Richmond (agosto): -7 frente a -11 esperado y -20 en julio
Los futuros sobre el US2000 ganan casi un 0,5% hoy, pero la lectura más “caliente” del índice de confianza del consumidor de EE.UU. no impulsó la volatilidad en Wall Street. La primera reacción del mercado bursátil a los datos fue mixta.
