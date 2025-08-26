Leer más

ÚLTIMA HORA: La confianza del consumidor en EE.UU. supera las estimaciones 📈

11:18 26 de agosto de 2025

  • US CB Consumer Confidence (agosto): 97,4 (pronóstico 96,5, previo 97,2)

  • Índice de la Fed de Richmond (agosto): -7 frente a -11 esperado y -20 en julio

Los futuros sobre el US2000 ganan casi un 0,5% hoy, pero la lectura más “caliente” del índice de confianza del consumidor de EE.UU. no impulsó la volatilidad en Wall Street. La primera reacción del mercado bursátil a los datos fue mixta.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

28.08.2025
13:06

Las acciones de Pernod Ricard se disparan un 5%📈

Pernod Ricard (RI.FR), el gigante europeo de la industria del alcohol, ha informado de una disminución del 3% en las ventas orgánicas para...

 12:29

Europa cotiza con optimismo moderado

Una ola de optimismo impulsa los índices europeos, con las bolsas de valores del "Viejo Continente" cotizando con subidas, debido al cambio...

 11:10

El euro-dólar sube antes de las actas del BCE

Los índices bursátiles estadounidenses cotizan al alza en el premercado, recuperando pérdidas previas tras la presentación...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo