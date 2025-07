▶️ Audio de Mercados

▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Mercados al alza por impulso comercial y expectativas políticas Los futuros de Wall Street comenzaron la jornada con una clara tendencia alcista, encabezados por el índice US2000, tras el anuncio del expresidente Donald Trump sobre nuevos acuerdos comerciales bilaterales con Japón, Filipinas e Indonesia. Destaca especialmente el pacto con Japón, que incluye una inversión comprometida de USD 550.000 millones en EE. UU. y la imposición de aranceles del 15% a productos japoneses, lo que ha fortalecido el sentimiento de mercado. Panorama internacional Asia-Pacífico : Las bolsas cerraron mayoritariamente en verde. El Nikkei 225 lideró las subidas, reflejando el optimismo tras los acuerdos comerciales, aunque persisten incertidumbres políticas en la región.

Europa: Se incrementan las proyecciones de recortes de tasas por parte del Banco Central Europeo para 2025, con un 40% de probabilidad de dos recortes de 25 pb cada uno. También se contempla un 13% de probabilidad de tres recortes este año. Estados Unidos Trump criticó nuevamente al presidente de la Reserva Federal , Jerome Powell , señalando su posible salida en los próximos ocho meses y presionando por una tasa de interés cercana al 1% , acusándolo de obstaculizar el crecimiento económico.

Hoy los inversores estarán atentos a los datos de ventas de viviendas existentes, además de los resultados trimestrales de Alphabet y Tesla al cierre del mercado.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "