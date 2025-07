Alphabet supera las expectativas y reporta ingresos récord en su negocio en la nube 📊

Alphabet (acciones clase A de la empresa matriz de Google) ha publicado sus resultados del segundo trimestre de 2025. La compa帽铆a super贸 las expectativas en todos los aspectos clave de su informe financiero, reportando mayores ingresos, beneficios y un s贸lido impulso en segmentos estrat茅gicos. A pesar de estos s贸lidos resultados, se observan ca铆das en la cotizaci贸n de la acci贸n en operaciones posteriores al cierre. Esta reacci贸n del mercado podr铆a estar vinculada a la revisi贸n al alza de las proyecciones de gasto de capital para el ejercicio fiscal completo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Las acciones de Alphabet registran una leve ca铆da en las operaciones posteriores a la publicaci贸n de resultados. Fuente: xStation En t茅rminos de ingresos, la compa帽铆a report贸 $98,430 millones, lo que representa un aumento interanual del 14鈥% y un 3鈥% por encima de las previsiones del consenso. Este resultado se debe principalmente al s贸lido desempe帽o del segmento de servicios de Google, que volvi贸 a superar expectativas y creci贸 un 12鈥% interanual. Google Search, a pesar de la creciente competencia por parte de modelos de inteligencia artificial, contin煤a generando la mayor parte de los ingresos publicitarios del grupo, con un total de $59,140 millones (+12鈥% interanual). Por su parte, el negocio publicitario de YouTube tambi茅n mostr贸 un s贸lido desempe帽o, alcanzando los $9,800 millones, lo que supone un aumento del 13鈥% interanual y superando las estimaciones del mercado en un 2鈥%. El segmento de nube tampoco decepcion贸: gener贸 ingresos por $13,820 millones, lo que representa un 32鈥% de crecimiento interanual. Contrario a las expectativas, la tasa de crecimiento del segmento no solo no cay贸 en comparaci贸n con el trimestre anterior, sino que repunt贸 hasta alcanzar su nivel m谩s alto desde el cuarto trimestre de 2024. Esto ocurri贸 a pesar de una base comparativa elevada, traduci茅ndose a la vez en el mayor volumen de ingresos trimestrales en la historia del segmento dentro de la compa帽铆a. Resultados financieros seleccionados del 2T 2025 vs. consenso. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. La compa帽铆a tambi茅n cumpli贸 en t茅rminos de rentabilidad. El beneficio operativo de $31,270 millones se tradujo en un margen operativo del 32.4鈥%, sin variaci贸n interanual y 2 puntos porcentuales por encima de las previsiones del consenso. Resultados financieros seleccionados del 2T 2025 vs. consenso. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. La 煤nica sorpresa negativa en el informe de Alphabet sigue siendo el tema del gasto de capital (Capex). La proyecci贸n de Capex para el ejercicio fiscal completo es de $86,000 millones (un aumento respecto a los $75,000 millones del informe anterior). El mercado no solo no esperaba un incremento de tal magnitud, sino que en su mayor铆a descontaba una reducci贸n de las proyecciones a $73,000 millones. Esta situaci贸n, sumada a un mayor gasto en el segundo trimestre 鈥攓ue ascendi贸 a $22,450 millones (+70鈥% interanual)鈥 indica que Alphabet tendr谩 que invertir cada vez m谩s para mantener su posici贸n de liderazgo en el mercado tecnol贸gico m谩s avanzado.

