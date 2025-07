El peso mexicano se fortalece y toca mínimos de un año impulsado por debilidad del dólar

El peso mexicano extiende su apreciación frente al dólar estadounidense, con una caída intradía del tipo de cambio de aproximadamente 0.5%, acercándose a los niveles mínimos registrados en julio de 2024. Durante la sesión, el USDMXN se movió en un rango de 18.56 a 18.53, en un entorno dominado por expectativas favorables para el comercio global y un dólar debilitado. El fortalecimiento del peso se produce en medio de informes que indican una posible reducción de aranceles por parte de EE. UU. hacia la Unión Europea, del 30% al 15%. Este movimiento se alinearía con la reciente reducción arancelaria hacia Japón, posterior a un acuerdo bilateral donde Tokio se comprometió a invertir 550 mil millones de dólares en EE. UU.. Aunque esta noticia respalda la proyección de crecimiento para la economía estadounidense, su impacto en el dólar fue moderado debido a la revalorización del euro y flujos de capital estables con Japón. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el caso de México, la divisa local se ha visto favorecida por tres catalizadores clave: Debilidad externa del dólar , reflejada en la caída del índice DXY.

Mantenimiento del acceso libre de aranceles bajo el acuerdo USMCA , lo que reduce el riesgo para las exportaciones mexicanas.

Diferenciales de tasas de interés atractivos, que continúan posicionando al peso como una opción atractiva para inversores en busca de carry trade. Análisis técnico El gráfico de 15 minutos del USDMXN muestra una clara estructura bajista en canal descendente, con un intento fallido de pullback cerca de los 18.68, nivel que coincidió con la parte superior del canal. La caída posterior rompió el soporte intermedio en 18.62, y actualmente el precio se encuentra presionando a la baja en torno a 18.53, con soporte relevante en 18.42, mínimo proyectado del canal. El RSI se ubica en zona de sobreventa, lo que sugiere agotamiento en el corto plazo, aunque mientras no se supere la directriz bajista, el sesgo sigue siendo negativo con riesgo de nuevas caídas. Fuente: xStation5. _________



📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "